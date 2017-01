La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/ene/2017 Vuelos y Vacaciones:

Escocia; destilerías, highlands y castillos

Por Lic. Guillermo Ceballos









Escocia es un país diverso y extraordinario, con una rica y fascinante historia. Está compuesto por casi 800 islas, de las que tan sólo 300 están habitadas, y estas islas tienen algunos de los paisajes de mayor belleza del planeta. Una tierra de contrastes, posee animadas y emocionantes ciudades y asombrosos lagos (los famosos "lochs"), montañas y costas que no se deberían perder. Escocia limita con Inglaterra al sur, el Océano Atlántico al oeste y el Mar del Norte al este. Hasta el último centímetro de Escocia respira cultura e historia, algo de lo que los escoceses están sumamente orgullosos. De Escocia han salido (y siguen saliendo) varios de los mejores escritores, pintores, escultores, poetas y músicos del mundo. A menudo es posible ver a estas personas de gran talento en muchos de los festivales de Escocia, sobre todo en el Festival Internacional de Edimburgo. Hay muchas razones por las cuales escoger Escocia como destino. Pueden disfrutar de su historia a través de sus fantásticos castillos y vivir la naturaleza contemplando los preciosos lagos, ríos y cascadas. Los paisajes escoceses pueden ser campestres y amables, con pastos verdes y colinas redondeadas o bien agrestes, con montañas escarpadas, valles inhóspitos y acantilados que les cortarán la respiración. Si les gusta la naturaleza y los monumentos no dejarán escapar una visita a este país, aunque aquí no se termina sus atractivos: descubrir su historia, su música, sus pubs, su whisky, cerveza y, si tienefe, intentar ver al monstruo del Lago Ness, aunque sea a través de una remera estampada. Todos tenemos la imagen de una Escocia verde, por lo que inevitablemente, esto implica que es un país lluvioso. Aunque julio y agosto son ligeramente menos húmedos, no hay estaciones secas, por lo que el tiempo no es un criterio demasiado bueno para escoger la mejor época del año. Entre sus ciudades más destacadas podemos comenzar por Edimburgo: Aunque para mucha gente Edimburgo es un mero trámite para visitar las Highlands y otros lugares de Escocia, la ciudad tiene mucho que ofrecer desde el punto de vista turístico. Hay 3 atractivos que definen su esencia y son una parada obligada cuando se visitas esta ciudad: Con 1.814 metros de longitud, la Royal Mile es la calle más importante de Edimburgo. Comunica el Castillo de Edimburgo con el Palacio de Holyroodhouse.El Castillo de Edimburgo se alza imponente sobre la colina de Castle Hill y es la visita turística más importante de Edimburgo. El Palacio de Holyrood continua siendo hoy en día la residencia oficial de la Reina de Inglaterra en Escocia. Es una de las visitas imprescindibles de Edimburgo. En sus alrededores encontramos el Lago Ness y las famosas Highlands, donde no podemos dejar de visitar Stirling, el páramo de Rannoch,Forth William (situado junto al lago Linnhe y la montaña Ben Nevis, la más alta de Gran Bretaña) y ForthAugust (a orillas del Lago Ness), entre otras. Glasgow:es uno de los destinos europeos más fascinantes, ya que cuenta con una extraordinaria arquitectura, colecciones de arte de primera categoría, el Museo Europeo del Año 2013, las mejores tiendas del Reino Unido después del barrio londinense del West End y la más animada y apasionante vida nocturna de Escocia. Así, no resulta sorprendente que en 2012 encabezara la lista de destinos turísticos emergentes del Reino Unido. La ciudad es un auténtico epicentro de estilo, rodeado de una fantástica arquitectura de la era victoriana. El esplendor modernista de Charles RennieMackintosh - arquitecto, diseñador e icono de la localidad - puede apreciarse en muchos rincones de la urbe. Inverness:La ciudad de Inverness es una de las más visitadas de toda Escocia. Se encuentra muy bien ubicada en los Highlands y es el centro de la atención internacional en el país. Desde aquí se pueden organizar muchas alternativas de excursiones y viajes. Hay que animarse a descubrir todas las cosas que guarda esta zona. Tal vez, la estampa más conocida de la ciudad corresponde a la imagen de Castle Hill. A los pies del castillo se encuentra Town House, una torre que data del siglo XIX y digna de ver entre los lugares que ver en Inverness. Portree: es la ciudad más grande de Skye en las islasHébridas Interiores de Escocia. Sus principales atractivos son los numerosos monumentos y riquezas naturales de los alrededores. Callander:La mayoría de cosas que ver en Callander son parajes naturales, de hecho esta ciudad escocesa está situada en un parque natural, los Trossachs, entre montañas, bosques y junto al río Teith. Algunos de los lugares que visitar en Callander son por ejemplo Bracklinn Falls Bridge and CallanderCrags, Rob Roy Story o GalleriaLuti, lugares representativos. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones -ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Escocia; destilerías, highlands y castillos

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: