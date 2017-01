La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/ene/2017 La columna del Bienestar:

Tips para evitar la presencia de alacranes en tu hogar

Por Lic. Lucila Barbero de Bermúdez







Con este tema tan candente, quiero compartir con vos esta nota informativa que recibí de mis colegas de WWW.DEVAS.COM, con consejos útiles para evitar que los alacranes ingresen a las casas y/o se propaguen: "Muchos medios están alertando sobre la presencia de alacranes en diferentes partes del país. Lo cierto es que los alacranes han estado presentes a lo largo del territorio argentino desde hace muchísimos años, pero ahora están cobrando mayor notoriedad por los reportes de casos y su difusión en los diarios, televisión e internet. Si bien no hay que desesperarse porque no todos los casos de picaduras de alacranes son de alto riesgo o mortales, nuestra mejor arma siempre es la información y la prevención, y adquirir algunos nuevos hábitos en lo referente a higiene y seguridad en el hogar. También es importante enseñarles algunos de estos hábitos a los chicos para que ellos puedan estar atentos y seguros. ¿Dónde habitan los alacranes? El alacrán (también llamado escorpión) es un animal de hábitos nocturnos que suele permanecer oculto durante el día en el suelo o entre las cortezas de los árboles. Es frecuente encontrarlos en sitios más bien húmedos, en maderas caídas, escombros, tejas, ladrillos, pero además los encontramos dentro de las casas en grietas de paredes, pisos, zócalos, huecos de revestimiento de maderas, en desagües que conectan con cloacas, habitaciones y depósitos sin aireación, detrás de cuadros, bajo los muebles o entre la ropa, sábanas y los zapatos. Tips para evitar la presencia de alacranes en tu casa 1. Mantené tu casa y alrededores libre de escombros, ladrillos, tejas, leña y maderas. 2. Tapá las grietas u orificios de los revoques de las paredes sobre todo si éstas son de ladrillos huecos. 3. Sellá las cámaras de las cloacas. 4. Colocá mallas metálicas en las rejillas de la casa (cocina, baños, pluviales, etc.) 5. Si tenés jardín, mantené el pasto bien cortado en todo momento y también podá las ramas que sobran y cuelgan. 6. Revisá las camas antes de acostarte o de acostar a tus chicos. 7. No dejes ropa en el suelo y, si ello sucede, revisala antes de utilizarla. 8. Revisá los zapatos sobre todo los de los chicos antes de colocárselo. Este es uno de los hábitos que podemos enseñarles para que ellos mismos lo adquieran. 9. Mantené tu casa limpia para evitar atraer hormigas y cucarachas que son el alimento de los alacranes. 10. Como la lavanda repele a estos animales, podés colocar algunas plantas en las afueras de tu casa. 11. En el interior de tu casa podés aromatizar tus ambientes con aceite esencial de lavanda colocando unas gotas en un hornillo con agua caliente. Es importante que el aceite de lavanda sea 100% puro, como los aceites Ayurdeva´s, para que cumpla su verdadera acción repelente. 12. Rociá tus sábanas, ropa y zapatos con spray aroma lavanda que está hecho con aceite esencial puro de lavanda, que además de perfumar también actúa como repelente natural. 13. Limpiá tus pisos con productos desinfectantes con aroma a lavanda o cítricos." Espero que estos consejos de Deva´s sean de ayuda para vos y tu familia. ¡Siempre por tu bienestar! Lucila Barbero de Bermúdez - Coach Ontológico Profesional y Master Practitioner en PNL esp. en Educación

Plantas de lavanda



La columna del Bienestar:

Tips para evitar la presencia de alacranes en tu hogar

Por Lic. Lucila Barbero de Bermúdez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: