La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/ene/2017 Allanamientos en Campana por robos en Baradero: desligan a uno de los imputados





Por tres robos ocurridos en Baradero entre el 1º y el 12 de enero, efectivos de la DDI San Nicolás encabezaron dos allanamientos en nuestra ciudad, deteniendo a un individuo de 28 años en el barrio Las Campanas, tal como informábamos en la edición del sábado. Según fuentes policiales, esta persona, que mantendría una relación con una joven de Baradero, sería el principal acusado de los ilícitos denunciados, aunque todavía se busca a quienes habrían actuado como "entregadores" en dicha localidad. Pero en la causa también figura otro joven oriundo de nuestra ciudad, de 22 años, quien aparece en los registros oficiales como titular del vehículo utilizado para los asaltos en Baradero. Sin embargo, su participación en los ilícitos fue descartada por sus familiares: "Él vendió el auto y no completó el trámite de transferencia. No tiene nada que ver con lo sucedido", explicaron. Al mismo tiempo, aclararon que no se encuentra prófugo, que está regresando a Campana y que el lunes presentará la documentación correspondiente ante la Justicia para aclarar la situación del automóvil que había sido identificado en Baradero durante uno de los hechos denunciados.

