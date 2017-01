La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/ene/2017 La Colonia Municipal Integradora, un espacio de encuentro y contención para los adultos mayores







Más de 100 abuelos disfrutan de la pileta, hacen ejercicio pero también bailan, cantan y se divierten jugando al truco. En el Club Puerto Nuevo, todos los días viven una experiencia a la que definen como "hermosa" y donde aseguran"somos felices". "Un pasaje a la felicidad". Así describen los adultos mayores su experiencia en la Colonia Municipal Integradora que la Dirección de Deportes –dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social- lleva adelante en el Club Puerto Nuevo. Con gorras, mallas, coloridos vestidos, camisas o pantalones cortos pero siempre con una sonrisa interminable, más de 100 abuelos asisten desde el 2 de enero a la colonia para compartir un lindo rato juntos. "La colonia nos llena el alma. Acá somos felices", dice María Chávez al referirse a sus días en Puerto Nuevo mientras comparte un juego de truco con su par Bienvenido Alambrusky al que "no le puedo ganar nunca", asegura. María también aprovecha la ocasión para compartir su "teoría" que refleja aún más lo que significa para ella esta experiencia: "Cuando firmamos la planilla para venir a la colonia estamos firmando un seguro de felicidad. Porque si bien la felicidad no te la asegura nadie, acá sí. Acá se es feliz", resalta con emoción. Nélida Zapata también vive con mucha alegría su paso por la colonia: "Hay un equipo humano muy lindo. Todos venimos con mucho entusiasmo y ganas de divertirnos. No tenemos más que palabras de agradecimiento porque nos atienden muy bien. Los profesores son los mejores". Para algunos adultos mayores ésta es la primera experiencia como colonos. Cristina González es una de ellas y si bien comenzó con "temor" porque no sabía cómo se iba a sentir, ahora asegura: "No me voy más". "Es muy linda la integración que se vive todos los días. Bailamos, cantamos, nos metemos en la pileta, compartimos mates. A mi edad estar viviendo todo esto es fabuloso. Nunca me lo imaginé", comenta. Mientras que Susana Anchorena –su compañera de mate y pileta- concuerda con cada palabra y suma: "La colonia me sacó adelante. Empecé con silla de ruedas y ahora camino. Y todo se lo debo a los profesores que hacen un muy lindo trabajo". Los adultos mayores disfrutan de la pileta y realizan gimnasia, caminatas y varios deportes. También tienen tiempo para disfrutar de clases de música, canto y danzas y, casi todas las mañanas, comparten juegos de mesa y hasta se animan a la tirolesa. El desayuno y el almuerzo son otros dos momentos que comparten con mucha alegría y donde se mezclan historias de vida, anécdotas y sueños.

Como parte de la colonia, también se realizan actividades de integración.



