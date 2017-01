La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/ene/2017 Una Mirada de Fe

Por María Cristina Solís





Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Juan 13:5 Quizá en algún momento de su vida usted se ha sentido avergonzado por algún acto de servicio por parte de alguna persona cercana a usted. Se sentía avergonzado porque usted consideraba que no era digno de lo que estaba recibiendo. Si este es su caso, podrá entender cómo se habrán sentido los discípulos en el momento en que Jesús se inclinó y comenzó a lavarles los pies. Piense lo incómodos que se habrán sentido al ver al maestro realizando un servicio que normalmente estaba en manos del más despreciado miembro de la casa, el sirviente. Una vez más, Cristo los descolocaba con comportamientos absolutamente diferentes con los parámetros conocidos en la época. No es en este acto, sin embargo que nos queremos detener. La reflexión de hoy gira alrededor de algo que esta implicado en el texto. Cristo ya sabía quien era el que lo iba a traicionar. Sin embargo, al lavarle los pies a los discípulos, Juan no nos dice que salteó a Judas. Con el mismo amor y ternura, le lavó los pies a cada uno de sus discípulos, incluyendo al que lo iba a traicionar. Es en este gesto que vemos la más profunda expresión del amor del Hijo de Dios. Nos cuesta amar y servir a las personas que no nos caen bien y hasta a veces hacemos lo imposible para que se vaya de donde se congregan o de nuestras vidas. Amar y servir a los que nos hacen mal, es una sublime expresión del poder que tiene la gracia de Dios para derretir sentimientos de rencor, o amargura hacia nuestros enemigos. En este gesto, Cristo ilustraba los parámetros establecidos por la palabra de Dios para toda manifestación de amor. Él mismo había enseñado " Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seais hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos"( Mateo 5:44-45). Su acto de servicio revela la verdadera dimensión del compromiso con las personas que estaba formando. Una de las mejores maneras que sus actitudes no produzcan profundos sentimientos de amargura en nosotros en escogiendo el camino del amor, expresado en gestos de servicio hacia ellos. Es posible que nuestro servicio no modifique sus actitudes, no obstante una cosa es segura: Será imposible para nosotros seguir albergando en nuestros corazones sentimientos de odio o rencor hacia estas personas. El servicio que realizamos irá purificando nuestro espíritu y limpiando toda impureza, para que pueda habitar plenamente en nosotros el amor de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Bendiga a los que le hacen mal, y observe como la gracia de Dios se manifiesta poderosamente en su propia vida. "Asi que , si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza" Romanos 12:21. Para detenerse y pensar un minuto. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Éxodo 19:5 (NTV) Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes de te opongan. Éxodo 23:22 Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Efesios 6:1 Porque así como la desobediencia de uno sólo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19 ¿Por qué todas las cosas se obtienen por fe? "Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe reconocer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad". Hebreos 11:6 (NTV). Debemos creer que Él está, nos escucha y nos ayudará. Si nos acercamos con fe, Él nos dará toda su atención. Dios no responde a nuestras necesidades, sino a nuestra fe. Las manifestaciones sobrenaturales de Dios siempre se dan cuando nos movemos por fe. Jesús no responde a las necesidades, premia la fe. Hasta el próximo domingo Una antorcha encendida en Campana Dios los bendiga! María Cristina Solís - Mail: unamiradadefe_@outlook.com

