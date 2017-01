La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/ene/2017 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Las cosas eternas”

Por Roberto Morales









Así como existen cosas cortas, de muy poca duración en la vida, por el contrario podemos mencionar algunas cosas que son eternas, por ejemplo: El AMOR ETERNO de DIOS hacia todos. Jeremías 31: 2-3 - Dios dice: El pueblo que escapó de la espada, halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Agrega Jeremías, Dios se manifestó a mí hace tiempo diciendo: Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. JUSTICIA ETERNA de DIOS para todos. Salmo 119: 142/44 Tu justicia, es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, Dame entendimiento y viviré. TESTAMENTO ETERNO que incluye a todos. Hebreos 13:20 Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran Pastor de las ovejas y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Esa sangre selló el pacto y queda establecido que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, si vamos a el por fe, y es el único y eterno medio de salvación para el hombre. SALVACION ETERNA, proclamada a todos. Isaías 45: 17/18 Israel será salvo en Jehová con salvación eterna, no os avergonzareis ni os afrentareis, por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos y la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová Dios y no hay otro. Que importante es en estos tiempos en que es común encontrar cualquier tipo de discriminación, que la salvación que Dios proveyó, es puesta al alcance de toda persona sin excepción. VIDA ETERNA para todos los que creen en Cristo Jesús y los reciben como su Salvador. Juan 3:16 Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, parque todo el que crea en el, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de el. Juan 3:17. Cree en Jesús y tendrás paz y vida eterna, amén. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Roberto Morales Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492- luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Las cosas eternas”

Por Roberto Morales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: