La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/ene/2017 Pablo Burzio se convirtió en el segundo refuerzo de Villa Dálmine









NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine sigue sumando minutos de fútbol y triunfos: ayer venció a Zulia FC El ex jugador de Instituto y Arsenal, entre otros, se presentó ayer en el estadio de Mitre y Puccini. "Vengo a aportar mi granito de arena para que este club siga creciendo y por el buen camino", señaló quien llega como volante por derecha. Caídas las posibilidades de incorporar a Federico Presedo y Cristian Mejía, el entrenador Facundo Argüello había señalado que no se desesperaba por el segundo refuerzo (el primero había sido el arquero Sebastián Blazquez), pero que aguardaba por la llegada de un volante por derecha. Y ayer, finalmente, la dirigencia de Villa Dálmine le dio el gusto y arregló condiciones con Pablo Burzio. El nacido en Río Cuarto (Córdoba), de 24 años, llegó el viernes por la noche a Campana y ayer por la mañana ya se presentó en Mitre y Puccini, donde firmó su vínculo y conoció a sus nuevos compañeros. "Me decidió por Villa Dálmine porque es una propuesta interesante. Fui compañero de Lucas Favalli en Instituto, así que hablé con él y me comentó que el club está ordenado y que hay un grupo lindo, que es lo más importante", comentó en diálogo con La Auténtica Defensa. Al momento de definirse como futbolista, el cordobés contó: "Arranqué siendo extremo o delantero, pero a medida que fueron pasando los años terminé jugando como volante por derecha. Soy un jugador que tiene un buen uno contra uno y un sacrificio muy grande". Burzio debutó en 2011 en Instituto de Córdoba. Luego, para la 2014/15 pasó a Arsenal de Sarandí en Primera División y, posteriormente, volvió a La Gloria para la temporada 2015 del Nacional. El año pasado lo encontró el primer semestre en Central Córdoba de Santiago del Estero y el segundo en Sudamérica de Uruguay. Por su trayectoria, conoce el Nacional B y también está al tanto de las últimas campañas de su nuevo equipo: "Villa Dálmine ha hecho muy buenas campañas en la categoría, el equipo está bien, hay muy buenos jugadores y yo vengo a aportar mi granito de arena para que este club siga creciendo y por el buen camino".

PABLO BURZIO, AYER, JUNTO AL PRESIDENTE DE VILLA DALMINE, ALFREDO LISTA.



