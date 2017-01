La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/ene/2017 Rincón Tuerca









E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com FÓRMULA UNO: La Categoría más importante del mundo está comenzando su campeonato el próximo 25 de Mayo con el gran premio de Australia. SUEÑO: Luego de viajar a la provincia de Córdoba en dos oportunidades más específicamente a la ciudad de Alta Gracia para comprar un Ford Falcon casi original y no poder concretar la operación el expiloto Ariel Barletta terminó adquiriendo la cupecita que era del zarateño Carlos Zanini ¡Felicitaciones! TRABAJOS: Siguen avanzando los trabajos en el auto del Rally Federal en la ciudad de Mercedes del representante local Alejandro Ferraro que tiene toda la intensión de arrancar desde la primera del año con Claudio Amaranto como navegante. CONTINUAR: En el festejo del día de su cumpleaños días atrás Emilio Gobetto dejó entrever que este año continuará corriendo sin definir en qué Categoría. Si lo hará con la Chevy en el TC Regional o con la cupecita en el TC Bonaerense y ni tampoco confirmó que vaya a todas las carreras del calendario. DECIDIRSE: Con el campeonato ganado en su Categoría de los ciclomotores Eneas Ciaponi se decidió continuar en el mundo de las dos ruedas pero en otra clase diferente y con motos de otro cilindrado junto a su mismo equipo de competición. INTENCIÓN: Aunque logró estar en la última carrera el Turismo mejorado histórico donde fue a participar como piloto invitado Pablo Fernández este año no se sumará a correr porque además de haber vendido su auto no tiene intención de estar en la Alta Competencia. SALUD: El próximo sábado 4 de Febrero y el 11 del mismo mes en el Kartódromo de Zárate está el micro de Salud para aquellos pilotos que deseen realizar la licencia médica de la presente temporada. FUERTE: De cara al arranque de los campeonatos se está trabajando fuerte en el taller de Juan Sbana con cuatro autos confirmados para el Turismo Pista y un quinto que se está por correr en estos días lo que marca que arranca movidito el año para el equipo. SEÑORA: Resulta extraño pero el hecho ocurrió cuando la señora del piloto de Karting le pidió a su marido que este año quiere correr ella y ya desea ir a probar lo antes posible ante el rotundo no de su marido que si viene participando en el mundo del Karting ¡Mira vos! VER: Desde algún lugar siempre se está volviendo a involucrarse en el mundo automovilístico y por esto se lo puede ver todos los Jueves a Sergio Fornari en las reuniones del Club del Primer Automóvil Argentino. TIEMPO: Ya tienen decidido que este año el chasis para el Regional se hará con el tiempo necesario y anda por estos días armando el mismo donde Gastón Fernández junto a su familia trabaja en el mismo y en lo previo irán a probar a Baradero. ABUELO: En esa prueba se subirá Rubén Fernández que esta con ganar de hacer alguna carrera de invitados y el abuelo quiere ver como se encuentra desde arriba de una butaca después de tantos años pero con el mismo entusiasmo de siempre. REFLOTAR: No muchos saben que Gonzalo Conti va a reflotar el circuito para los autos radio control en el Barrio San Jacinto para tener un lugar para ir a probar ante los interesados, en poder tener su propia pista donde solo en Campana hay cuarenta autos para girar sin contar las ciudades vecinas ¡Bienvenido! CONVOCAR: Cuando Hugo Mazzaceone visitó nuestra ciudad para conocer el primer auto Argentino en nota televisiva el presidente de la ACTC lo convocó a Sebastián Abella para correr en el TC en la carrera de los ochenta años de la Categoría en una competencia especial donde tres pilotos iran por auto y ahí debe ocupar una butaca algo que aun no se definió por parte del propio Sebastián. SUMAR: Con su flamante moto para el motocross el joven Franco Moyano se estará sumando a la alta competencia y lo hará en la Categoría MX del Norte donde estará arrancando en Olavarría y el representante local está entrenando de cara a este inicio donde intentará llevar adelante la temporada completa junto al acompañamiento de su padre. ARRANCAR: El zarateño Sergio Giaccobone ya tiene confirmado que seguirá otra temporada en los chasis del TC Regional con el mismo auto y su mismo equipo donde arrancarán desde la primera del año. ABOCADO: El reconocido chasista Cristian Tingueli, fanático Hincha de Boca estará trabajando otra temporada con sus Karting en la Alta Competencia y seguirá abocado con sus pilotos en la Categoría P.A.K.O. VOLVER: Cuando nadie lo esperaba Marito Martínez decidió volver a correr en los Karting en la categoría P.A.K.O. con su propio equipo y ya el flaco viene entrenando para arrancar desde la primera del año sin definir en qué clase. Dicen que tras un año jugando al Rugby se convenció que lo suyo era el mundo de los fierros. NUEVAS: Ya ingresaron las nuevas motos eléctricas al mercado local en la esquina de Alberdi y Rawson donde hay una gama de posibilidades para adquirir la que gusta con una buena financiación donde Federico los atenderá para explicarles las bondades de las mismas. PELEA: Finalmente quedó establecido que la pelea del año anterior a lo largo del mismo fue la desarrollada por el motorista Horacio Romay y el empresario de Karting Juan Carlos Tardito que por los medios periodísticos hicieron y dijeron sus pensamientos terminando en una discusión mediática que en limpio no dejó nada. RETENER: Tras ganar el campeonato la temporada anterior en la Clase Copa Master Diego Fangio se prepara para este año donde ya confirmó que estará ahora con los motores 1600 intentando retener el uno otra temporada. ARMAR: Aunque nunca se termina de definir Juan Galliano posee su cupecita que deben armar en el taller de los Tanos para este joven campanense que tiene ganas de mostrar sus condiciones con el apoyo de mamá Laura y de papá Marcelo puede arrancar en algún momento. El pibe no sabe qué hacer para que en el ámbito familiar se den cuenta de sus ganas de correr. Por el momento está en la dulce espera. TERCERO: Ese fue el puesto que ocupó Pablo Copetti en el Dakar recién terminado y nada más que con un podio con la asistencia y la atención y armado del mismo por parte de Carlos Devesa que sigue cosechando buenos resultados en cada emprendimiento que viene desarrollando con la motorización de Oreste Berta en esta ocasión. GUARDADO: El auto está guardado en el galpón y por el momento no hay miras que Pablo Savastano desee correr en la Clase Dos de Alma con su Fiat Uno y con el transcurrir futuro deportivo. COMIDA: Se jugaron una comida y el pasado sábado daba gusto verlos correr esa carrera en Karting en el internacional de Zárate, tanto Norberto Fontana, Matías Milla y Matías Rossi a fondo para poder definir tal apuesta. CONTINUAR: Aunque en su momento anunció su retiro del Karting ahora parece que Juan Carlos Suarez decidió continuar y el popular "payaso" ya estuvo girando por estos días intentando mantenerse en ritmo de competencia. LENTAMENTE: Con el auto en el taller Ever Cezorin ya comenzó a trabajar en su auto para la Clase TC 1100 de Alma donde lentamente van avanzando de cara al arranque del próximo campeonato. VENTA: La Cupe Chevy lista para correr en la Clase GTB del TC Regional sigue a la venta de la mano de su dueño Ángel Genovesse que está guardada en su galpón en la ciudad de Zárate. Además posee el motorhome también dispuesto a desprenderse de la misma. RETOMAR: Finalmente Valentino Lacognata se sumará al mundo del motocross enduro a partir de este año acompañando a su padre y a la intensión es hacer toda la temporada lo que marca que retoma la actividad. DEFINIDO: Julian Falivere no tiene definido su futuro deportivo y por estos días no se anima a confirmar si vuelve a correr en Karting en la Categoría P.A.K.O. El Karting está guardado y en cualquier momento puede salir de ese lugar y sumarse a la actividad. ALGUNAS: Tras hacer la temporada anterior en la Categoría GT900 Diego Rivadulla continuará este año corriendo allí donde hará solo algunas competencias. HACER: Maximiliano Civitarese tiene avanzado los trabajos en el Fiat Uno para la Clase Dos de la categoría Alma y el representante de Zárate tiene la intensión de hacer todo el calendario. RETOMAR: Tras sus merecidas vacaciones en la costa atlántica Mauro Santucho retoma la actividad en el armado de motores para el Karting de cara al nocturno que se realiza en el Kartódromo Zárateño. CAMBIAR: Maximiliano Lacognata viene de ganar su tercer campeonato en la Categoría P.A.K.O. y ahora con su chasista Rafael Chavez piensan en cambiar y terminar corriendo en Rotax Bs.As. dado que el piloto zarateño desde hace tiempo que viene con la intensión de participar allí y por estos días está definiendo su participación en el automovilismo.

