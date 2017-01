La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/ene/2017 Un campanense participó de la filmación de ”Nieve Negra”









ALEGRÍA FAMILIAR "Es un orgullo para nosotros que haya sido parte de esta película. Es reconfortante ver los frutos de su esfuerzo y dedicación en lo que tanto le gusta hacer. ¡Por muchos más logros Ni! Te queremos", Nati Karnincic (hermanastra). "Es una alegría formar parte de algo tan grande del cine nacional", contó Nicolás Carcagno, quien ofició de sonidista en la película de coproducción argentino-española protagonizada por Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia. El joven dialogó en exclusiva con La Auténtica Defensa y contó su experiencia. Por segunda vez Nicolás Carcagno (24) es parte de un equipo de filmación para la pantalla grande. Pero esta vez se trató de un proyecto "grande" como definió él mismo a la coproducción argentino-española "Nieve Negra", protagonizada por Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia (entre otras figuras) y dirigida por Martín Hodara. "Es una alegría formar parte de algo tan grande del cine nacional", le contó "Nico" a La Auténtica Defensa. Ya cursando en su último año de la carrera de Técnico Superior en Sonido, con orientación en Grabación y Producción Musical, en el instituto CEARTEC de Capital Federal, el joven tiene todo un camino por delante que va descubriendo poco a poco. Anteriormente había participado en "2001: Mientras Kubrick estaba en el espacio", de Gabriel Nicoli, "una película más chica" que "Nieve Negra". "Me gusta mucho trabajar de esto. En la anterior producción tuvimos más libertad sonora a la hora de crear. Con Nieve Negra la idea de sonido fue más estándar y nos limitó en el desarrollo del mismo", explicó. TRABAJAR EN SAN TELMO Carcagno trabaja diariamente en el estudio del director de sonido Fernando Soldevila ubicado en San Telmo y fue gracias a él que le llegó esta gran oportunidad. En "Nieve Negra" tuvo la responsabilidad de dos procesos: el sonido directo (como segundo microfonista) y la postproducción. El rodaje fue un mes entero (sonido directo) durante mayo. Y la postproducción duró aproximadamente cuatro meses. "Agradezco a mi jefe, Fernando Soldevila. Él es el principal responsable de que yo pueda participar en la peli. Y también a Juan Suarez, mi compañero microfonista, que me enseñó mucho durante el rodaje", remarcó. CODEARSE CON LAS ESTRELLAS Estar rodeado del equipo técnico y de actores tan reconocidos, como Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia, fue también todo un desafío. "El trato fue muy bueno. Ricardo es una persona muy profesional y admirable, aunque hay que reconocer que mantiene cierta distancia con el equipo técnico. No es una crítica, su trato siempre fue muy correcto. Sbaraglia, en cambio, además de su profesionalismo, resultó ser súper amigable y cuando no estaba en set actuando estaba con nosotros sociabilizando y tomando mates", reveló el joven campanense. EL FUTURO Con tan sólo 24 años, el futuro sonidista piensa terminar sus estudios y seguir trabajando de esto que tanto lo apasiona. "Me gustaría mucho hacer algún curso de cine en el exterior cuando finalice mis estudios, pero no tengo nada bien planeado aún. Si me surgiera algún trabajo afuera iría encantado. Me gusta mucho viajar", confiesa, dejando las puertas abiertas a nuevos rumbos.

Nicolas Carcagno, a la izquierda con el boom, en una escena con Sbaraglia en la mesa y Laia Costa.



El equipo de sonido completo con el director Martin Hodara (abajo). Arriba, el campanense Nicoás Carcagno. NIEVE NEGRA La historia de "Nieve Negra" comienza en el invierno de 1978, cuando muere el único hijo de una familia en un accidente de caza y culpan a Salvador de la trágica muerte. Este terrible acontecimiento afecta al joven hasta tal punto que se convierte en un hombre retraído y peligroso. Sabrina, su hermana pequeña, también ve su vida destrozada por este suceso. Años después, Salvador vive aislado en la Patagonia y recibe la visita de su hermano Marcos que viaja con su mujer Laura. Éste quiere vender las tierras que heredaron en el pasado, pero no es bienvenido allí y Salvador no está dispuesto a aceptar aquello que le propone. Martín Hodara (La señal) dirige esta película protagonizada por Ricardo Darín y Laia Costa. Cuenta además con la participación de Leonardo Sbaraglia, Dolores Fonzi, Liah O´Prey y Federico Luppi, entre otros.

Un campanense participó de la filmación de ”Nieve Negra”

