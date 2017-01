La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/ene/2017 El Gobierno nacional apuesta a expandir el acuerdo de Vaca Muerta al sector metalmecánico







Así lo expresó el ministro de Producción, Francisco Cabrera. También apuntan a replicar dichas condiciones de inversión en la industria automotriz y de maquinaria agrícola. El Gobierno de Mauricio Macri intentará trasladar el acuerdo con gremios y empresarios para Vaca Muerta a los sectores automotriz, metalmecánico y de maquinaria agrícola. Así lo adelantó el ministro de Producción, Francisco Cabrera. "Con el sector metalmecánico queremos hacer un acuerdo global donde ya estén claramente tranquilos inversores, trabajadores y consumidores", comentó. "El Gobierno tiene que poner las condiciones para la inversión desde temas logísticos, infraestructura, promoción -dijo el funcionario a Cadena 3 de Córdoba-. Hasta ahora nos hemos estado defendiendo. Queremos que Argentina tenga más empleo. Ahora hay seis millones de empleo formal privados sobre 20, necesitamos proyectos que exporten y se inserten en el mundo". Hace dos semanas Macri anunció el acuerdo -todavía no firmado- para dinamizar inversiones y desarrollar el yacimiento de Vaca Muerta. Compartió el acto con empresarios petroleros y el titular del sindicato, Guillermo Pereyra. Ahora negocian un esquema similar para Cerro Dragón, en la provincia de Chubut. Por su parte, en una columna de opinión publicada en el diario La Mañana de Neuquén, defendió los acuerdos de Vacamuerta y la necesidad de exportarlo hacia el resto de los sectores productivos industriales. Macri recordó que Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional del mundo, "es una herramienta de desarrollo para el país" y que "tiene el potencial de generar miles de puestos de trabajo y la energía necesaria para alimentar nuestra industria y nuestros hogares". Por eso pidió cuidarlo "no solamente extrayendo recursos de manera responsable y sustentable, sino también consumiendo la energía con prudencia". "El mundo entero necesita energía, y nosotros podemos ser parte de la respuesta a ese desafío global, tanto en energías renovables como en recursos convencionales y no convencionales. Necesitábamos cambiar", afirmó Macri en su columna. "Es por esto que hicimos de la energía una política de Estado", continuó el Presidente, que aclaró que su Gobierno está "invirtiendo en sectores clave, generando el marco necesario para que las empresas confíen e inviertan en nuestro país". En ese sentido, señaló que el compromiso firmado la última semana fue resultado de varios meses de un diálogo maduro con las empresas que involucró a todas las partes del sector y se pusieron como objetivo "inversiones que superan los 10.000 millones de dólares por año"; agregó que "los gremios se comprometieron a mejorar la organización de la producción para lograr mayor eficiencia" y la Nación y la provincia van a "aportar con obras de vialidad y de ferrocarriles" para mejorar la logística. "Cada parte cedió en algo para mejorar el conjunto, y el resultado fue exitoso", resumió. Finalmente, Macri destacó a este como "el primero de una serie de compromisos sectoriales" que impulsará en 2017. "Es un paso más para avanzar día a día hacia ese objetivo con el que me comprometí personalmente: una Argentina sin pobreza y con oportunidades", concluyó.

FRANCISCO CABRERA, MINISTRO DE PRODUCCIÓN.



El Gobierno nacional apuesta a expandir el acuerdo de Vaca Muerta al sector metalmecánico

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: