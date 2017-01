La concejal de Cambiemos criticó la postura que adoptó el Frente Renovador local. También cuestionó sus argumentos para no acompañar la reforma impositiva. La concejal de Cambiemos Marina Casaretto crítico los planteos de la oposición sobre el estado de la infraestructura local, apuntando especialmente contra Juan Ghione del Frente Renovador. "Estamos dando un salto enorme en obras que en 20 años no se habían realizado ni planificado para nuestra ciudad. Ghione debe entender que el gobierno que él apoyó por 18 años dejó una ciudad sin planificación, lo cual hace que nuestra tarea sea más fuerte", aseguró Casaretto. "Si él hubiese sido elegido por los vecinos para ser intendente, nosotros estaríamos apoyando sin poner palos en la rueda, como lo hemos realizado cuando nos tocó ser oposición", sostuvo la concejal oficialista. Casaretto señaló que "es raro ver fotos de un concejal mirando los pozos" de las calles de Campana y se preguntó si Ghione pensara que se hicieron "el 10 de diciembre del 2015". "Nos dejaron una ciudad en crisis y devastada, todo nuestro equipo trabaja de manera incansable para levantar el abandono provocado en los últimos años", remarcó la edil. Asimismo, se refirió a las críticas del Frente Renovador durante la última sesión del HCD en que se aprobaron las ordenanzas Fiscal e Impositiva. "Cuestionan la tasa de combustible, pero se olvidan que el primer municipio que la adoptó fue Tigre, ciudad que comandaba su líder político Sergio Massa, y una ciudad modelo como Vicente López, entre otras", indicó. "Si para Tigre esta tasa fue buena y brindó una herramienta más para darle crecimiento a la ciudad, ¿por qué para Campana no lo sería?", reflexionó la edil. "Solo espero que esto sea un caso puntual y que Ghione no adopte la postura del bloque Arenero (U.V Calixto Dellepiane) y se transforme en una oposición destructiva. Apelo a la cordura y al diálogo que siempre hemos tenido", añadió Casaretto. Por último, dijo que la actitud del massismo local le "apena mucho", resaltando que "la construcción" pero que desde su rol de concejal no puede "optar por el silencio y dejar que se le siga mintiendo" a los vecinos, considerando que Ghione lleva adelante una "campaña del miedo" que "no le hace bien a nuestra ciudad".

