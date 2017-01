La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/ene/2017 Villa Dálmine y Defensores de La Esperanza se miden hoy en un amistoso







Jugarán por la mañana en el estadio de Mitre y Puccini. En la continuidad de su pretemporada, el plantel de Villa Dálmine afrontará hoy un nuevo amistoso: esta vez, frente a Defensores de La Esperanza, el equipo de nuestra ciudad que se prepara para disputar el Torneo Federal C. El Violeta ya venció a The Strongest (Bolivia) y Zulia FC (Venezuela) en sus primeras dos presentaciones, aunque en esta oportunidad, el DT Facundo Argüello le daría mayor cantidad de minutos a aquellos jugadores que no tuvieron tanto rodaje en esos dos amistosos. Por el lado de La Esperanza, será una nueva posibilidad para seguir ensamblando a un equipo que en los últimos días incorporó dos jugadores de experiencia como el defensor Julio Navarro (ex Villa Dálmine) y el mediocampista Martín Canale (ex Puerto Nuevo). El encuentro se disputará desde las 9.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini.

DALMINE LE GANÓ A THE STRONGEST Y ZULIA EN SUS PRIMEROS DOS AMISTOSOS.



Villa Dálmine y Defensores de La Esperanza se miden hoy en un amistoso

