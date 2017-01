La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 25/ene/2017 Camión cargado con materiales quedó atrapado en una zanja en Otamendi







Fue socorrido horas después por otro camión del mismo corralón. Un camión cargado con materiales que estaba realizando un reparto en Otamendi, quedó literalmente atrapado al quedar una de sus ruedas dentro de una zanja de la intersección de las calles Rippa y De Peón. El rodado de gran porte y con una carga considerable, no pudo evitar al doblar quedar atrapado en la zanja; debido a que parte de la tierra cedió y al inclinarse ya se le hizo imposible evitar el derrape. Por suerte no hubo que lamentar ningún herido y tampoco daños materiales, y un par de horas después y no sin una ardua tarea, se realizaron las tareas para sacarlo de esa situación, con ayuda de otro rodado de similares características.



