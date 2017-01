La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 25/ene/2017 Apareció la menor que era intensamente buscada desde el pasado domingo







A traves de redes sociales, la intensa movilización de familiares y amigos y habiéndose dado parte a la policía; Milagros Ayelen Latorre fue encontrada sana y salva El pasado domingo 22, la menor de 15 años de edad, Milagros Ayelén Latorre, fue vista por última vez subiendo a un colectivo a las 17 hs. y desde ese momento sus padres ya no habían podido comunicarse con ella. A primera hora de ayer, la Justicia envió un comunciado anunciado la búsqueda de paradero; pero ya antes las redes sociales ya estaban compartiendo el desesperado pedido de sus padres. Por suerte antes del mediodía de ayer, Milagros Ayelen se reencontró con su familia sana y salva, y por los dichos de su familia fue solo una travesura adolescente que por suerte terminó bien. Su mamá transmitía por las redes sociales: "Mi hija esta bien. Gracias a todos, es una chica de su casa y no tiene calle, solo travesuras de adolescentes que alguna ves todos fuimos. Obviamente yo, su madre, la busque por cielo y tierra. La justicia y amigos de verdad lo compartieron. Gracias a esas personas que tienen corazón", para más adelante culminar con una emocionante frase: "una madre perdona y acepta sus errores. Gracias". Por su parte, el papá tampoco omitió su agradecimiento a traves de su muro de Facebook: "Bueno me vuelve a latir el corazón y el alma al cuerpo gracias a todos mi hija esta bien y sana.gracias por la preocupación.. De verdad gracias.."



