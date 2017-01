La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 25/ene/2017 Cazador propuso que la Tasa de Red Vial se invierta en la reparación de Cordeu y Vigalondo







El concejal de Primero Campana aseguró que ambas calles "necesitan un trabajo de mantenimiento urgente" o incluso una "repavimentación total". El concejal Carlos Cazador le solicitó al Gobierno que con el fondo afectado para la pavimentación de calles que se creará a partir de la aplicación de la Tasa de Red Vial se reparen las calles Vigalondo y Cordeu de nuestra ciudad. Según Cazador, esas vías -determinantes en el flujo vehicular de los barrios en los que están insertas- "necesitan un trabajo de mantenimiento urgente", no descartando incluso "su repavimentación total debido al penoso estado en el que se encuentran". "Deben ser las dos calles de las que más recibo reclamos por parte de los vecinos. Cordeu es algo lamentable, con pozos en todos lados, que hasta provocan que los autos se suban en las veredas para pasar, lo que representa un peligro para grandes y chicos", aseguró. Por su parte, Vigalondo "requiere una intervención de punta a punta" al ser "prácticamente la única manera de entrar y salir de los barrios Santa Florentina, Héroes de Malvinas y Federal". "Además está allí la Escuela 13, un importante punto de concentración de autos y transportes escolares. Se suma la Escuela Técnica 2 en los alrededores, cada vez con más matrícula de chicos. Las comunidades educativas de ambos establecimientos tienen que circular de forma ágil y segura, así como todos los vecinos de esos barrios", remarcó. Cazador afirmó que acompañó la aprobación de las ordenanzas Fiscal e Impositiva porque "son herramientas que necesita el Gobierno para gestionar", pero advirtió que su apoyo a las políticas de Abella "depende de la aparición de soluciones". "Y hasta ahora, he visto que persisten muchos de los problemas de los barrios que había en la gestión peronista. Sé que no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero durante el año le he dado al intendente las herramientas que le pidió al HCD. Yo estaba convencido que las necesitaba. Ahora debe demostrarle a los vecinos que las está utilizando", expresó el concejal. "La Tasa de Red Vial es una oportunidad de llevar respuestas a los barrios. Y qué mejor que empezar por esos lugares donde los problemas vienen desde hace años", concluyó el edil.

EL CONCEJAL CAZADOR DIALOGANDO CON UN VECINO DE LA CALLE CORDEU.



