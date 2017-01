Cantata isleña: Pariendo cultura a pulmón

Hugo Correa, secundado por talentosos parientes y amigos, logró articular la cantata isleña "Soy isla, soy río" que fue presentada en el recreo Blondeau ante más de 100 isleños. Ahora trabajan para plasmarla en un disco compacto.

"Todo nació de una charla con Matías Barutta, con quien compartimos una pasión en común: la isla y sus circunstancias…" dice Hugo Correa mientras apura un mate en la mesa del comedor de la casa de la calle Bravo, en los fondos del Barrio Héroes de Malvinas.

El material ya estaba, sólo había que ordenarlo y en poco tiempo parieron la cantata isleña "Soy isla, soy río": una combinación de narraciones, poesías, imágenes y canciones de referenciadas en nuestro Delta, y que fue presentada en el mítico escenario del recreo Blondeau ante unos 100 isleños.

El espectáculo, de poco más de una hora y media, contiene las poesías leídas por Fátima Alvarez; los relatos e imágenes de Matías Barutta; y las canciones interpretadas por Hugo, Nicolás, y Mariela Correa, Javier Marisoldi, y Neri Pérez, y la participación de Rosa García.

"Todo fue en noviembre pasado, y la convocatoria fue a pasar el día en el Recreo. Vinieron los chicos de las escuelas, sus padres y vecinos. Hace 3 semanas, para que quede un registro empezamos a grabar el disco", relata el guitarrista y cantor. El material se está grabando en Estudio 4, de la calle Del Pino. Tomás Trujillo está a cargo de la consola y las mezclas serán responsabilidad de Sebastián Astorga.

Correa cuenta que su relación con el río es desde la cuna misma: "Yo nací en la ciudad de Paraná, en el barrio "Puerto Viejo", a una cuadra del río". Dice que la mayor parte de la música de los 12 temas que arman el disco en gestación fue compuesta por él. "Por ejemplo, la música de ´A Orillas´, de Fátima Alvarez la compuse en la lancha, rumbo a una escuela. Amanda, mi señora, me mostró la letra y salió de un tirón. Pero tenía miedo de olvidarme, entonces cuando llegamos y ya se habían bajado todos los pasajeros, le pedí al conductor de la lancha que me grabara. Cuando terminé, le pregunté si estaba buena, y el conductor me dijo: ´Está buenísima. La letra es de mi mamá...´ Así de mágica es la isla".

Otros temas esperaron mucho para encontrar su lugar en esta joya conceptual. Es el caso de "Juana del Río", ganadora del Festival de Cosquín de 1989; y "Hermano Río" ganadora del Festival de San Pedro 1992; ambas de Oscar Parodi y Leo Correa.

"La cantata –dice Correa- con sus canciones, relatos, y poesías, va tejiendo un relato que habla de vida del isleño, sus pasiones, y su lucha por sostenerse en su espacio vital. Una lucha que es cada vez más desigual, por la falta de oportunidades: las inundaciones, los pocos medios de transporte público, y el avance de las empresas forestales van ganando la pulseada a los proyectos familiares que retenían a los pobladores en la tierra que los vio nacer. Cuando tengamos el disco, saldremos de gira. Muchos en el río ya lo saben y nos esperan".