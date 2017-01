Reiteradas veces esa zona queda estancada por la fila de autos parados para ingresar a Mc Donald´s o la estación de servicio. La rotonda del Mc Donald´s sigue representando una complicación dificil de solucionar para el traico vehícular de la zona. Este domingo la rotonda se vio nuevamente afectada por numerosos vehículos estancados, incluyendo colectivos de larga distancia qué intentaban salir y entrar del parador de omnibus. Pero no solo se vio obstaculizado el transito vehícular civil: el movil 20308 de Comando Patrulla Campana, a cargo del oficial Sotila, en situación de emergencia intentaba cruzar desde Barrio Lubo hacia la rotonda de Las Acacias, aunque por más que iba con balizas encendidas y tocando sirena no podía abrirse paso. El descontento de los vecinos de las inmediaciones que deben enfrentar estos escenarios todos los días es cada vez más evidente. Las vías de circulación no están preparadas para darle fluides a la cantidad de tránsito que suele haber en determiandos momentos de la semana. Tampoco contribuye la presencia de la estación de servicio y del local de cómidas rápidas, lugares que atraen todavía a más rodados. "Tienen que hacer otra entrada por atrás"; "Tienen que eliminar el triángulo"; "La rotonda abierta de antes era más fluida"; "Que hagan una dársena de acceso"; "Que asfalten la banquina y se convierta en tercer mano que permita circular libremente"; "Que hagan otro puente paralelo"; es larga la lista de opciones que ofrecen los vecinos.



Vecinos piden solución urgente para reordenar el tránsito en la rotonda de Mc Donald´s

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: