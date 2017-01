José Luis Cabezas fue recordado a 20 años de su asesinato

José Luis Cabezas

El reportero gráfico fue homenajeado, ayer por sus familiares e integrantes de Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra). El reportero gráfico José Luis Cabezas fue homenajeado hoy al cumplirse 20 años de su asesinato, por sus familiares e integrantes de Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), quienes condenaron que todos sus asesinos estén en libertad, pero también agradecieron que "el grito de ´José Luis Cabezas presente´ se haga otra vez más en este día". El primero de los actos centrales -el segundo fue anoche- se realizó en la cava de General Madariaga, donde fue encontrado el cuerpo carbonizado del fotógrafo, con dos balazos y esposado por la espalda, luego de haber recibido durante un año amenazas por haber tomado la primera imagen del poderoso empresario Alfredo Yabrán, que tenía fuertes vínculos con la política y la Justicia. Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo, sostuvo frente al monolito que se levanta en General Madariaga en memoria de su hermano, que "los asesinos de Cabezas lo serán siempre, por más que vayan a misa", en referencia a uno de los argumentos establecidos por la Justicia para dejar en libertad condicional a Gustavo Prellezo, uno de los autores del crimen, y que fue beneficiado con ese régimen el 21 de diciembre último. Tras remarcar que ninguno de los involucrados en el asesinato mafioso ocurrido en 1997 en Pinamar está hoy detenido, Gladys diferenció entre "los derechos y las decisiones" tras precisar que los criminales "eligieron matar a Cabezas por dos pesos". Participaron también del acto el intendente del municipio de Madariaga, Marcos Adrián Jovanocich, y la viuda de Cabezas, María Cristina Robledo, quien cuestionó que ninguno de los asesinos de su esposo estén encarcelados, y los calificó como una "manga de asesinos" que "ahora están sentados en sus casas, seguramente mirando la tele". En tanto el presidente de Argra, Ezequiel Torres, recordó hoy a Cabezas -en otro homenaje, realizado en el Museo de la Memoria (Ex ESMA)- como "un laburante asesinado por cumplir su trabajo", y afirmó que "una de las grandes deudas que nos quedan pendientes es saber si hubo otros responsables intelectuales además de Yabrán". El gobierno bonaerense homenajeó a Cabezas en Mar del Plata, durante el cierre de la muestra World Press Photo, y fue el secretario de medios bonaerense, Mariano Mohadeb, quien calificó el asesinato del fotógrafo como "el mayor atentado contra la libertad de expresión desde el regreso de la democracia", y en nombre de la gobernadora María Eugenia Vidal destacó "el valor y el talento de los reporteros gráficos argentinos". En tanto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Ramiro Gutiérrez (Frente Renovador), consideró que "el mejor homenaje que podemos hacerle es proteger la libertad de expresión en la legislación argentina mediante un profundo debate parlamentario".

Un homenaje a Cabezas cerró la muestra de la World Press Photo en Mar del Plata "CARTA ABIERTA PARA MI VIEJO" Por María Agustina Cabezas, hija de José Luis No es fácil decirte estas palabras, porque 20 años son casi toda mi vida, casi toda la vida de mis hermanos. Y cuando te mataron, yo apenas tenía 6... Como sabrás, en muchos momentos, sobre todo los primeros tiempos, te necesité demasiado, permanentemente. Ante cualquier tarea del colegio, para mi cumple de 15, en los Días del Padre… Porque sí, ya sé que son días comerciales, pero cuando mis compañeros planeaban qué regalarles a sus papás, yo no planeaba, yo sabía que no podría regalarte nada, ni un abrazo. Y no, tampoco puedo evitar pensar tu ausencia omnipresente en mi futuro, cuando tenga hijos y no puedan conocer a su abuelo. Se hace difícil, viejo. Aquella noche, yo estaba de vacaciones con vos, en Pinamar, junto a mis hermanos Juan y Candela, recién nacida. ¿Te acordás? Mamá pasó a buscarnos de inmediato, para volver a Capital. Y al día siguiente supimos que habías muerto. Que habías muerto, "en un accidente de autos". Seguí creyendo eso durante algún tiempo, hasta que tocaron el timbre de casa. Era un periodista, un tipo que necesitaba hacer preguntas, pero mamá lo sacaba a los gritos, intentando resguardarnos. No quedó otra. Tuvo que contarme la verdad y, desde entonces, no sólo empecé a ver tu rostro en todos lados, sino también el miedo, ese miedo que acompañó mi crecimiento, por si venían a buscarnos "por lo que había hecho papá". Con el paso de los años, esa sensación fue disminuyendo, mientras te seguía conociendo, porque estas dos décadas me sirvieron además para escuchar y comprender qué cabeza dura eras, qué aventurero, qué chistoso, qué apasionado de la fotografía. Sin dudas impulsado por ese amor, nos retrataste mil veces a mis hermanos y a mí. Tanto, pero tanto, pero tanto, que pude tapar los agujeros de los recuerdos que no tuve, con las fotos que sí tengo. Rearmé mi vida, con el rollo de la tuya. Y tal vez por eso, hace unos años empecé a estudiar Fotografía. Esa pasión, como esos álbumes, por supuesto la heredé de vos y me hace sentir orgullosa, cada vez que agarro una cámara tratando de hacer una imagen "copada", aunque después no me salga como las tuyas. Es necesario recordarte, para mí y para todos. Es necesario que nadie olvide jamás lo que te pasó. Y aunque me dé impotencia que ninguno de los responsables esté preso, quiero que sepas que tengo una mirada distinta a la mayoría sobre la cárcel. Pues tal como existe, entiendo, no sirve para nada. Y en definitiva, nadie me podrá devolver a mi papá. Me quedo con la libertad para recordarte, como te recuerda este grito con toda La Garganta, para que una y mil veces más el mundo haga memoria: "¡No se olviden de Cabezas!". Ahora, eso sí, para mí, el 25 de enero representa tan sólo un día más, porque a vos, viejo, a vos te pienso siempre. Te pienso cotidianamente. Te pienso en tu cumpleaños. Te pienso cuando me despierto. Te pienso cuando me acuerdo que soñé con tu cara. Y hoy también, claro. Hoy también voy a pensarte, como todos los días de mi vida.

José Luis Cabezas fue recordado a 20 años de su asesinato

