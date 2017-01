La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 26/ene/2017 Solicitada:

Buenos Aires. 24 ele enero de 2017 NO MÁS DERECHOS CERCENADOS Ante la decisión inconcebible del gobierno nacional de reformar, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, la Ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT manifiesta su más enérgico rechazo, declara el Estado de Alerta y Movilizad6n para resistir su aplicación, al tiempo que interpondrá todos los recursos legales a su alcance para que la Justicia declare la inconstitucionalidad del mencionado decreto, Aunque la normativa que ríge la Ley de ART sea perfectible, por eso el Congreso de la Nación la está tratando hace meses y ya tiene medía sanción del Senado, el DNU sancionado por el Ejecutivo Nacional es una aberración jurídica que atenta contra los más elementales derechos de los trabajadores y viola el orden institucional de la República. Exigimos a los senadores y diputados de la nación que se reúnan de inmediato para derogar este nefasto decreto y se aboquen al tratamiento definitivo y a la aprobación de una ley de ART que atienda especialmente a la prevención de los accidentes y las enfemnedades del trabajo. La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT convoca a todos los trabajadores argentinos a resistir este nuevo atropello del gobierno contra derechos inalienables establecidos en nuestra Constitución Nacional. Asimismo alerta a toda la población sobre la gravedad de este DNU, que por su forma y contenido, es otro eslabón, como la flexibilización laboral, del ajuste de cuentas que el gobiemo de los ricos está llevando a cabo contra la clase trabajadona y contra el pueblo en general. CORRIENTE FEDERAL DE TRABAJADORES



