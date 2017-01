El titular de la UOMRA Antonio Caló volvió a solicitar en declaraciones a los medios de prensa la adopción de medidas concretas por parte de la CGT contra las decisiones del Gobierno Nacional que perjudican los derechos de los trabajadores. Caló aseguró que en la próxima reunión directiva de la CGT, desde su gremio, presentarán la propuesta de "definir un plan de lucha", para hacer frente a las políticas anti obreras del gobierno nacional que conduce Mauricio Macri. "Compartí el diálogo que se tuvo y lo que se pactó con los empresarios, pero la verdad es que no se ha cumplido, ni siquiera mínimamente. Los despidos y suspensiones continúan y todas las medidas de índole económica y laboral perjudican a los trabajadores. Fue un fracaso. Considero que la CGT debería convocar a la brevedad a todos los secretarios generales y barajar y dar de nuevo", sostuvo el sindicalista. Caló consideró que es tiempo de organizar un plan de lucha obrera en defensa de los derechos de los trabajadores: "Hasta ahora la CGT ha acompañado al Gobierno, pero lamentablemente no tenemos respuestas. Los trabajadores, de distintos puntos del país, nos preguntan: "Hasta cuando". La UOM va a plantear que ahora es el momento para definir un plan de lucha". Hasta hoy, el líder de los metalúrgicos se había mostrado cauto en sus exposiciones ante los medios y había evitado manifestar la necesidad de convocar a un paro general, pese a que el Gobierno no cumplió la promesa de campaña de eliminar el Impuesto a las Ganancias. De esta forma, Caló se suma a otros dirigentes del sindicalismo que piden un plan de acción como bancarios, docentes, textiles, pilotos aeronáuticos y gráficos. Es altamente probable que en fecha cercana se lleve a cabo una reunión confederal en donde todas estas posturas se expresen en la mesa.

Caló junto a trabajadores de la Federación Gráfica Bonaerense



Caló: ”Es el momento para definir un plan de lucha”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: