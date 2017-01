La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 26/ene/2017 El Rincón de Aléthea:

Huellas que no lastiman

Por Angela Monsalvo





Las palabras tienen poder, con ellas creamos diariamente el mundo que nos rodea. Lo que decimos positiva o negativamente se manifiesta en nuestras vidas. En los últimos años nuestra sociedad se ha visto "invadida" en su vocabulario por nuevos términos. Entre ellos encontramos la palabra Veganismo; el mismo consiste en la práctica de abstenerse del consumo de alimentos de origen animal, siguiendo una filosofía de vida asociada que rechaza la condición de mercancía de los mismos. A quién practica el Veganismo se lo conoce con el nombre de Vegano, ésto significa que más que seguir una dieta o una moda, es rechazar todo aquello que dañe o que haya sido probado en forma experimental en animales. Cada vez son más las personas que se interesan y apuestan por este tipo de alimentación y de vida. Hace unos años que se investiga y poco a poco va poniéndose en práctica cómo favorecer el estilo de vida Vegano; los investigadores como los inversionistas han comenzado a hacerlo por nuestros pies. Éstos cumplen una función muy importante, nos sostienen soportando nuestro peso durante todo el día, por lo tanto hay que cuidarlos mucho. El calzado es fundamental para la salud de nuestros pies. Debemos tener en cuenta que la principal función del mismo es proteger a éstos de la agresión del suelo, por lo que debe ser cómodo y adecuado. Queriendo comenzar a dar una solución es que surge el calzado ético; que no es más que un calzado respetuoso con el planeta, los animales y los seres humanos. Son zapatos ecológicos, contando con diseños muy diversos y de alta calidad. Están elaborados con materiales naturales de origen vegetal. Lo más importante es que están confeccionados: SIN CUERO. En el proceso de curtir el cuero se emplean agentes químicos tóxicos, como aceites a base de cianuro; derivados del alquitrán; cromo, bencina y plomo. Ésto supone un grave riesgo para la salud, además de provocar efectos desastrosos en el medio ambiente y causar la muerte innecesaria de animales. El calzado ecológico utiliza materias primas como maíz, fibra de coco, algodón, corcho, cáñamo, lana, tejido de corteza vegetal (recolectado de los árboles Mutuba de Uganda), látex (goma vegetal pura) y Treetap (goma natural resistente al agua, procedente de la planta Seringueira del Amazonas). Empleando estas materias primas se disminuyen los contaminantes emitidos a la atmósfera. Cada vez son más las personas que piensan que un consumo consciente y responsable determina en gran medida en qué mundo queremos vivir. (*) Aléthea su significado: "Representaba la Verdad en la Mitología Griega. Era hija del Tiempo y madre de la Justicia y la Virtud"

