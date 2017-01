El titular de la Comisión Normalizadora de AFA, se puso así en la vereda del frente del presidente de Boca, que consideró que había que frenar todo el semestre. El presidente del Comité de Regularización de la AFA, Armando Pérez, sostuvo ayer miércoles que "parar el fútbol no es la solución" para terminar con la crisis que atraviesa la actividad en Argentina, en divergencia con Daniel Angelici, el titular de Boca Juniors. "Vamos a tener que encontrar un presidente. Hay que terminar con esto de una vez. La solución no es parar el fútbol", aseguró Pérez en diálogo con Radio Cadena Uno. "Hay que trabajar mucho. El presidente que venga deberá visualizar que no defiende su camiseta. Y tiene que llegar con consenso", agregó. Pérez, de 73 años, expresó: "Pienso que primero debemos tener un presidente legítimo, pero con el estatuto nuevo. Falta la aprobación de los estatutos que llegaron anoche desde FIFA". De esta manera, Pérez le contestó a Daniel Angelici, quien el martes había señalado que "no es problema parar seis meses si es por el bien del fútbol argentino".

Armando Pérez: ”Parar el fútbol no es la solución”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: