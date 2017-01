La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/ene/2017 Hackearon la cuenta de Twitter de Patricia Bullrich









Durante casi una hora, publicaron mensajes insultando a la propia Ministra de Seguridad, de quien publicaron su teléfono personal, y también al presidente Macri. (NA) La cuenta de Twitter de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue hackeada este jueves de modo tal que pudieron leerse mensajes que mostraban su número de teléfono y la calificaban de "inútil". La funcionaria adelantó que se iniciará "una investigación" del hecho. La cuenta oficial de Bullrich en la red social permaneció tomada durante una hora, en la cual el responsable del ataque cibernético -que se identificó como "S"- modificó la información de perfil de la funcionaria, publicó su teléfono y la insultó tanto a ella como al presidente Mauricio Macri. "Ministra inútil de Seguridad de la Nación donde nos mandamos cagadas y no lo admitimos", fue lo que pudo leerse en el perfil de la funcionaria, mientras que entre los mensajes escribieron: "Soy una borracha inútil que le queda grande este cargo igual que al presidente Mauricio Macri". Además, entre una catarata de descalificaciones, el hacker publicó también el número de teléfono personal de la ministra y escribió: "Manden sus quejas, ellos gobiernan para nosotros". "Esta ginebra me pegó fuerte" y "Macri gato" pudieron leerse entre otros tuis publicados durante el tiempo que duró la intromisión en la cuenta de Twitter de la ministra. El hecho se produjo mientras Bullrich participaba de un acto de entrega de sables a efectivos de las fuerzas de seguridad en la Casa de Gobierno junto al Presidente, luego del cual realizó declaraciones a la prensa y afirmó que el hecho va a "ser investigado". "Me pueden hackear la cuenta, pueden hacerme lo que quieran que vamos a seguir adelante con las cosas que estamos haciendo", señaló Bullrich y agregó: "Todos estos temas deben ser investigados, no porque sea mi cuenta, sino por lo que significa mi investidura como ministra de Seguridad".

Hackearon la cuenta de Twitter de Patricia Bullrich

