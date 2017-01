La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/ene/2017 Cuentos para la Gurisada:

Mi amigo Inti

Por Cristina Blotta











Inti, es mi amigo desde siempre. He vivido en muchos lugares y siempre nos hemos encontrado Cuando vivía al pie de los cerros y me escapaba a la hora de la siesta a jugar, él se enojaba mucho porque yo no usaba el sombrero. Cuando me mudé a orillas del río Paraná, a la hora de la siesta jugaba bajo los árboles. Pero cuando me sentaba bajo el chivato en flor, él me contaba historias de chicos de otros lugares del mundo. Pero un día vino con un amigo muy extraño, flaco, flaquísimo y muy alto, de cabello color verde con mechas marrones y le llegaba hasta las rodillas, su saco era del mismo color de su pelo verde-marrón llevaba un sombrero de copa alta y puntiaguda de color amarillento, cuando se paraba al lado de un árbol era muy difícil distinguirlo -Tina te presento a mi amigo el Pombero - yo me asusté. Dio un paso muy largo y pero extendió su mano huesuda que se alargaba a medida que yo me corría - Pombero, pa´servirle niña - Al principio estaba muy asustada pero enseguida entendí que si era amigo de Inti sería buena persona Después de charlar un rato me invitó a trabajar con él a pescar a los depredadores de la hondera, que matan pajaritos a la hora de la siesta. Yo tenía que mirar y no moverme , cuando los encontraban Inti los encerraba en una jaula que hacía con los rayos que le prestaba Inti. Me explicó que los liberaba cuando Inti partiera a trabajar en la China. Y que cuando volvieran a sus casas, con mucha hambre y les sirvieron la cena no la comerían porque en el plato verían los pajaritos muertos, No importaba que le convidaran, ellos veían en sus platos los pajaritos muertos. ¡Qué terrible es el castigo del depredador Me explicaron que se puede cazar si es para alimentarse, los señores dueños del bosque lo permiten, pero solo como alimento ,no como deporte. Ahora vivo en las Colinas de las violetas, que quedan muy cerca del Paraná de las Palmas por eso por las mañanas cuando se levanta de buen humor y se lavar su dorada cabellera en las aguas de la laguna Blanca, y usa de espejo al Arroyo Comevacas para mirarse mientras con el peine de sauce que talló para él el pájaro carpintero acomoda sus rayos, Yo trabajo en la escuela que queda cruzando el campo de don Zocca. por eso de marzo a noviembre, siempre que no esté nublado y que no sea fin de semana nos encontramos nos encontramos en la esquina del timbó y nos saludamos. Después a las ocho menos diez en el patio de la escuela nos acompaña mientras izamos la bandera. Cuando entramos al aula, nos espía por la ventana, la mayoría de los días en las dos primeras horas de clase juega a las escondidas con las caritas de los chicos. a veces se pone muy molesto y tengo que correr la cortina. Pero como es muy cargoso , llama a su amigo el Viento del Este y de un soplido abre las ventanas y vuelan las cortinas y el juego comienza otra vez. De esta manera aprendió quince trabalenguas, doce poesías, la tabla del dos y del tres y las otras más o menos. Qué lindo es verlo jugar con los ojitos de Diego que son negros como la noche o iluminar la sonrisa triste de Germán cuando pierde Dalmine. A eso de las diez cuando Bety la portera toca la campana para salir al recreo hace una reverencia, nos espera en el patio, juega un poco con los chicos ,me acaricia y parte. A la tarde yo trabajo en la huerta, él me ayuda a que las plantas crezcan saludables, nos contamos secretos y hacemos planes. Días pasado me dijo que está muy preocupado por los incendios y las inundaciones. A eso de la seis ya comienza a despedirse porque tiene que ir a visitar a la señorita Li Lu que también es maestra pero ella vive en Hiroshima, Japón. A mi amigo todos lo llaman SOL, pero yo lo llamo como lo llamaban mis antepasados, en quichua, INTI. Seré su amiga toda la vida.



