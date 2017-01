La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/ene/2017 Villa Dálmine se mide hoy con Godoy Cruz







En un nuevo amistoso, el Violeta recibe en su estadio al elenco mendocino. El encuentro está pautado para las 9 de la mañana. Luego de los disputados frente a The Strongest (Bolivia), Zulia FC (Venezuela) y Defensores de La Esperanza, Villa Dálmine estará jugando hoy su cuarto amistoso de pretemporada cuando reciba la visita de Godoy Cruz de Mendoza desde las 9 de la mañana en el estadio de Mitre y Puccini. Será otra prueba importante para el elenco dirigido por Facundo Argüello, que ya enfrentó a los campeones de Bolivia y Venezuela y ahora jugará ante un equipo de la Primera División del fútbol argentino (contra La Esperanza, el DT optó por darle rodaje a juveniles y jugadores sin minutos). Fueron ensayos muy positivos, señaló Fabrizio Palma sobre los amistosos disputados frente a The Strongest y Zulia FC. Hicimos buenos partidos ante los dos y creo que sacamos muchas positivas de ambos encuentros, porque concretamos movimientos que estuvimos trabajando en la pretemporada y eso sirve para estar de la mejor manera cuando arranque el torneo, agregó el volante. Durante esos amistosos se vio a un Villa Dálmine que intentó ejercer presión alta sobre el rival y, a su vez, agruparse varios metros más adelante respecto a lo mostrado en el cierre del semestre pasado. Son los movimientos que estamos trabajando y de a poco los vamos incorporando dentro de la cancha y en partidos. El técnico también nos pide que estemos ordenados, señaló Palma al respecto. Para el sobrino del Negro Omar, leyenda de Rosario Central, ésta ha sido una pretemporada importante, dado que estuvo ausente de las canchas en la parte final del semestre pasado por una distensión de ligamentos. Fue muy bueno haber podido arrancar la pretemporada de cero y poder hacerla completa y a la par de mis compañeros. Ahora estoy sumando minutos de juego, que es lo que me falta, contó. Finalmente, el mediocampista Violeta también se refirió a la incertidumbre que se ha generado respecto al reinicio del campeonato por la situación que atraviesa la AFA: Seguramente todos los equipos están ansiosos por tener certezas y porque a nadie le gusta entrenar y no competir. Pero tratamos de tomarlo con tranquilidad y entrenando para tratar de estar 10 puntos cuando se solucione todo.

DALMINE YA ENFRENTÓ A THE STRONGEST Y ZULIA FC.



Villa Dálmine se mide hoy con Godoy Cruz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: