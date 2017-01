La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/ene/2017 Copa Federación:

Atlético Las Campanas jugará el sábado como visitante en Pilar, mientras que Las Praderas lo hará el domingo en Puerto Nuevo. El pasado fin de semana comenzó la Copa Federación Norte 2017, que lleva el nombre de Carlos Caly Tasistro en homenaje al fallecido ex Presidente de la Liga Campanense de Fútbol. Y en esta primera jornada, además del triunfo 2-1 de Las Campanas sobre Las Praderas, se registraron los siguientes resultados: ZONA A: 9 de Julio (Chacabuco) 2-0 Rivadavia (Chacabuco). Libre: Mechita (Bragado). ZONA B: Juventud (Pergamino) 4-0 Obras Sanitarias (Arrecifes); Argentino Oeste (San Nicolás) 2-2 12 de Octubre (San Nicolás). ZONA C: O´Higgin´s (Chacabuco) 0-4 River Plate (Chacabuco); Dep. Palermo (Arrecifes) 5-3 Villa Sanguinetti (Arrecifes). ZONA D: Atlético Las Campanas 2-1 Atlético Las Praderas (Campana); La Catedral (Escobar) 6-0 San Lorenzo (Escobar) ZONA E: Peña La 12 (Chacabuco) 1-3 San Martín (Chacabuco); Los 14 (San Antonio de Areco) 1-1 San Carlos (San Antonio de Areco). ZONA F: Defensores Estrada (Zárate) 1-3 Ferroviarios (Zárate); Rivadavia (San Antonio de Areco) 3-4 Comunicaciones (Mercedes), ZONA G: Sarmiento (Zárate) 1-0 Central Buenos Aires (Zárate). Libre: Huracán (San Antonio de Areco). ZONA H: Social Obrero (Zárate) 2-1 Lima FC (Zárate); San Roque (San Pedro) 0-3 Atlético Pilar. En tanto, la segunda fecha de esta Copa Fedearción tendrá los siguientes encuentros: ZONA A: Mechita (Bragado) vs 9 de Julio (Chacabuco). Libre: Rivadavia (Chacabuco). ZONA B: 12 de Octubre (San Nicolás) vs Juventud (Pergamino); Obras Sanitarias (Arrecifes) vs Argentino Oeste (San Nicolás). ZONA C: River Plate (Chacabuco) vs Dep. Palermo (Arrecifes); Villa Sanguinetti (Arrecifes) vs O´Higgin´s (Chacabuco). ZONA D: El sábado desde las 17 horas en Pilar jugarán: San Lorenzo vs Atlético Las Campanas. Mientras que el domingo, en cancha de Puerto Nuevo, lo harán Atlético Las Praderas vs La Catedral (Escobar). ZONA E: San Martín (Chacabuco) vs Los 14 (San Antonio de Areco); San Carlos (San Antonio de Areco) vs Peña La 12 (Chacabuco). ZONA F: Comunicaciones (Mercedes) vs Estrada (Zárate); Ferroviarios (Zárate) vs Rivadavia (San Antonio de Areco). ZONA G: Central Buenos Aires (Zárate) vs Huracán (San Antonio de Areco). Libre: Sarmiento (Zárate). ZONA H: Atlético Pilar vs Social Obrero (Zárate); Lima (Zárate) vs San Roque (San Pedro).

LAS CAMPANAS Y LAS PRADERAS SE ENFRENTARON EN LA PRIMERA FECHA (FOTO: FACEBOOK LAS PRADERAS).



