Con fechas que se disputan lunes y viernes, el Torneo de Fútbol 7 de Verano Copa Sunny Trofeos 2017 ya disputó sus primeras tres jornadas y empieza a perfilar líderes en cada una de sus dos zonas. En la A, comanda Gomería JND/Lavadero Mr. Wash, único equipo con puntaje ideal. Mientras que en la B, Italianisimas FCA, Carcare CYL y LPSD son punteros con 7 unidades.

La cuarta fecha del certamen se jugará esta tarde-noche, siempre en las canchas de césped sintético del CCC.

RESULTADOS:

ZONA A - 2ª FECHA

*Carpintería Metálica Curti 1 - La Autentica Defensa 0. Gol: Nicolás Conforti (CMC).

*Amarula FC 0 - Gomería JND/Lavadero Mr. Wash 1. Gol: Tomás Fumeau (JND).

*Paliza Táctica 1 - Humilde Team 0. Gol: Diego Litardo (PAL).

*Los Retunaldos 0 - Hierros Campana 5. Goles: Enzo Montani (2), Sebastián Ratto (2) y Juan Pablo González (HIE).

*Académicos FC 1 - Cervecero 0. Gol: Joaquín Lima (ACA).

*MM Instalaciones Eléctricas 1 - El Muro FC 6. Goles: Mario Costa (MMI); Mario Filippo (2), Lucas Costa (2) y Hernán Rosario (2) (ELM).

ZONA A - 3ª FECHA

*Cervecero 4 - MM Instalaciones Eléctricas 5. Goles: Agustín Graf (2) y Nicolás Ochoa (2) (CER); Miguel Pujol (3) y Gastón Daniel (2) (MMI).

*Hierros Campana 3 - Académicos FC 1. Goles: Enzo Montani, Julián Rodríguez y Rodrigo Cepernic (HIE); Emilio Boveri (ACA).

*Los Retunaldos 1 - Gomería JND/Lavadero Mr. Wash 3. Goles: Matías Fernández (LOR); Daniel Miño, Tomás Fumeau y Tulio Barrios (JND).

*Humilde Team 1 - Amarula FC 2. Goles: Juan José Fraccaroli (HUT); Roberto Jendrulek y Leandro Graff (AFC).

*La Autentica Defensa 2 - Paliza Táctica 2. Goles: Facundo Dimenna y Agustín Giménez (LAD); Juan Pablo Moreira (2) (PAL)

*Carpintería Metálica Curti 1 - El Muro FC 3. Goles: Federico Cazador (CMC); Luis Atala (2) y Cristián Crotto (ELM)

ZONA B - 2ª FECHA

*Carcare CYL 5 - Tarantula FC 1. Goles: Paulo Espíndola (2), Mario Velurtas, Thiago Espíndola y Martín Garrido (CAR); Lautaro Lescano (TFC)

*LPSD (La 20) 4 - Fiesta Dulce 3. Goles: Uriel Brandan, Ignacio Pared, Leandro Bergara y Facundo Otta (LPSD); Sebastián Sauan, José María García y Rodrigo Mendieta (FDU).

*Interacero S.A 0 - Pago al Toque 0.

*Mirtha La Pantera 3 - Plegadoras Migueles 1. Goles: Mariano Costamagna (2) y Lucas Puca (MLP); Facundo Ponce de León (PLE).

*Carnicería El Apo 0 - Aranjuez 2. Goles: Braian Villaverde y Juan Ledesma (ARA)

*Paso a Paso 0 - Italianisimas FCA 6. Goles: Maximiliano Márquez (3), Diego Barrios (2) y Germán Maidana (ITA).

ZONA B - 3ª FECHA

*Aranjuez 1 - Paso a Paso 1. Goles: Juan Ledesma (ARA); Augusto Puzzo (PAS).

*Plegadoras Migueles 2 - Carnicería El Apo 3. Goles: Sebastián Escuredo (2) (PLE); Nicolás Bordenave (3) (CEA).

*Pago al Toque 0 - LPSD (La 20) 1. Gol: Nicolás Bravo (LPSD).

*Mirtha La Pantera 0 - Fiesta Dulce 0.

*Tarantula FC 1 - Interacero 0. Gol: Martín Bigi (TAR).

*Italianisimas 3 - Carcare CYL 3. Goles: Maximi-liano Márquez (3) (ITA); Paulo Espíndola (2) y Mauro Garrido (CAR).

GOLEADORES DEL TORNEO: 1) Maximiliano Márquez (ITA), 8 goles; 2) Paulo Espíndola (CAR), 5 goles; 3) Miguel Pujol (MMI) y Tomás Fumeau (JND), 4 goles; 5) Nicolás Bordenave (CEA), Gastón Daniel (MMI), Roberto Jendrulek (AFC), Facundo Dimenna (LAD), Enzo Montani (HIE) y Braian Villaverde (ARA), 3 goles

PRÓXIMA FECHA

La cuarta jornada de este campeonato se jugará esta tarde-noche desde las 19 horas con los siguientes partidos:

ZONA A: MM Instalaciones Eléctricas vs Hierros Campana; Carpintería Metálica Curti vs Cervecero; Paliza Táctica vs El Muro FC; Humilde Team vs La Autentica Defensa; Amarula FC vs Los Retunaldos; Académicos FC vs Gomería JND/Lavadero Mr. Wash.

ZONA B: Paso a Paso vs Plegadoras Migueles; Carcare CYL vs Aranjuez; Pago al Toque vs Tarantula FC; Mirtha La Pantera vs LPSD (La 20); Interacero S.A vs Italianisimas FCA; y Carnicería El Apo vs Fiesta Dulce.



UN EMPATE Y UNA DERROTA PARA EL EQUIPO DE LAD

Luego de la victoria obtenida en el debut, el equipo de La Auténtica Defensa sólo pudo conseguir un punto en las dos fechas siguientes. Por la segunda jornada cayó 1-0 ante Carpintería Metálica Curti y luego, por la tercera, igualó 2-2 con Paliza Táctica en un partido en el que Facundo Dimenna y Agustín Giménez marcaron para LAD.

De esta manera, nuestro team ocupa la 6ª posición de la Zona A con 4 puntos.