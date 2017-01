La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/ene/2017 Puerto Nuevo y Defensores de La Esperanza sumaron minutos de fútbol











MONTIEL (20 AÑOS) SE SUMÓ AL AURIAZUL Y AYER JUGÓ EL AMISTOSO ANTE LA ESPERANZA.

Se enfrentaron en un amistoso que se dividió en dos encuentros de 50 minutos. En ambos ganó el Auriazul por 1-0 con goles de Tadeo McIntyre y Federico Godoy. El equipo del barrio Don Francisco incorporó a Joaquín Montiel, defensor proveniente de Villa Dálmine. Ayer por la mañana, Puerto Nuevo y Defensores de La Esperanza disputaron un amistoso en el marco de sus respectivas preparaciones para la Primera D y el Torneo Federal C, respectivamente. El encuentro se dividió en dos partes de 50 minutos cada una (titulares primero y suplentes después) y en ambas etapas se impuso el Auriazul por 1 a 0 con goles de Tadeo McIntyre y Federico Godoy. PUERTO NUEVO En este amistoso, el DT Norberto Silvero dispuso una alineación titular con Luciano Berro; Franco Buscaglia, Raúl Colombo y Paulo Boumera; Tadeo Macintyre, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Michel Gómez; Franco Colliard, Juan Peloso; y Matías Godoy (juvenil de 18 años). Luego ingresaron Ezequiel Ramón (15 años), Gustavo Roldán y Jorge Ubiría en reemplazo de McIntyre, Díaz y Godoy, respectivamente. Posteriormente, en la segunda etapa, la formación alternativa del Auriazul fue integrada por: Tomás Mulready; Antoni Rodríguez, Joaquín Montiel, Matías Mendoza; Matías Cerisola, Eliseo Aguirre, Santiago Aguilar y Tomás Fumeau; Federico Godoy, Nicolás Rodríguez y Gastón Noir. En cuanto a las novedades del plantel de Puerto Nuevo, se incorporó el defensor Joaquín Montiel (20 años), quien quedó libre de Villa Dálmine (por la misma vía ya habían llegado Redondo y Federico Godoy anteriormente). En cambio, Tulio Barrios decidió dejar el plantel y se sumó a Defensores de La Esperanza para disputar el Torneo Federal C. Mientras que Michel Bustamante está a préstamo en Atlético Las Campanas hasta que reinicie el campeonato de la Primera D. En tanto, el arquero Rodrigo Ponce De León no fue parte de amistoso porque sufrió un esguince de tobillo. Ahora, en la continuidad de su pretemporada, el próximo amistoso que disputará Puerto Nuevo será el sábado frente a Excursionistas en el Bajo Belgrano, en un ensayo que se dividirá en dos tiempos de 60 minutos. DEFENSORES DE LA ESPERANZA Ante Puerto Nuevo, la dupla técnica conformada por Miguel Ríos y Cristian Tejera presentó la siguiente formación titular: Daniel Doello; Miguel Ríos, Andrés Unrein, Sergio Robles, Yair Carré; Tulio Barrios, Martín Canale, Leandro Sánchez Brizuela; Javier Tejera; Pablo Godoy y Federico Díaz. Luego, la formación alternativa del Verdinegro fue: Doello; Maximiliano Díaz, Miguel Ríos, Jonathan Alejandro, Mariano Rosada; Alexis Curto, Ulises Brandan, Paulo Espíndola, Ramiro Litardo; Javier González y Franco Bonfanti. La novedad de este amistoso fue la presencia entre los titulares de Andrés Unrein, jugador proveniente de La Emilia de San Nicolás, equipo que milita en el Torneo Federal B. De esta manea, Defensores de La Esperanza empieza a cerrar su preparación de cara a su debut en el Torneo Federal C, programado para el primer fin de semana de febrero.

LOS TITULARES QUE PRESENTÓ AYER DEFENSORES DE LA ESPERANZA.



