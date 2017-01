La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/ene/2017 Básquet:

Se reinicia el Torneo Provincial; Ciudad de Campana visita a Presidente Derqui







Esta noche comienza la segunda fase, que definirá a los 12 equipos que avanzarán a los Playoffs en busca del ascenso al Torneo Federal. Después de un prolongado receso, el Torneo Provincial de Clubes comenzará hoy su segunda fase, en busca de los 12 equipos que clasificarán a los Playoffs que definirán el ascenso al Torneo Federal. Y en ese objetivo estará el Club Ciudad de Campana, que integrará la Zona Norte "D". El Tricolor realizó una gran segunda rueda en la primera fase (seis triunfos en siete partidos) y de esa manera se aseguró un arrastre de 8 puntos, apenas uno menos que Presidente Derqui, su rival de esta noche, que fue el mejor equipo de esa primera fase. Los dirigidos por Esteban Sánchez se presentarán hoy como visitantes desde las 21.30 buscando un triunfo que les permita alcanzar la cima de las posiciones de su grupo. En el otro duelo de esta Zona Norte "D", Juventud Unida (Cañuelas) recibirá mañana desde las 21.30 horas a Regatas de San Nicolás. El resto de los partidos se jugarán también hoy: Independiente (Tandil) vs Ateneo (Punta Alta) por la Zona Sur A; Racing (Olavarría) vs El Fortín (Olavarría) por la Zona B; Los Andes (Punta Alta) vs Unión y Progreso (Tandil) por el Interzonal Sur; Somisa (San Nicolás) vs Gimnasia (Pergamino) y Central Buenos Aires (Zárate) vs Los Indios (Junín) por la Zona C; y Atenas (La Plata) vs Lobos Athletic Club y Ciudad de Saladillo vs Independiente (Zárate) por la Zona E. CON AMISTOSOS Y UN REFUERZO Luego del receso que comenzó con las Fiestas del año pasado, el plantel del Club Ciudad de Campana retomó los entrenamientos en la primera semana de este 2017. Y lo hizo con una "cara nueva": el pivot Pablo Aguilera, de 27 años, quien así regresa a la institución que lo formó en sus años de juvenil. Además, durante estas semanas de preparación, el Tricolor también afrontó la "Copa Ciudad de Campana", en la que disputó dos encuentros amistosos que terminaron en derrota: 61-58 ante Independiente de Zárate y 68-58 frente a Sportivo Escobar. Con la incorporación de Aguilera y la baja de Martín Trovellesi (se retiró de la actividad al culminar la primera rueda de la primer fase), el actual plantel del CCC quedó conformado por los bases Damián y Eliseo Iglesias; los escoltas Francisco Santini, Guido Cadelli y Julián Maldonado; los aleros Matías Nieto, Ezequiel Corvalán e Ignacio Novoa; y los internos Cristian Rossini, Mauro Corvalán, Pablo Aguilera y Juan Esteras. POSICIONES En esta segunda fase del Torneo Provincial de Clubes, los equipos clasificados se dividen en cinco zonas y arrastran el 50% de los puntos obtenidos en la primera. Así, las posiciones comienzan de la siguiente manera: ZONA SUR "A": 1) Independiente (Tandil), 9 puntos; 2) Unión y Progreso (Tandil), 7,5 puntos; 3) Ateneo (Punta Alta), 6,5 puntos. ZONA SUR "B": 1) Racing (Olavarría), 8 puntos; 2) Los Andes (Punta Alta), 7 puntos; 3) El Fortín (Olavarría), 6,5 puntos. ZONA NORTE "C": 1) Somisa (San Nicolás), 9 puntos; 2) Gimnasia (Pergamino), 8 puntos; 3) Los Indios (Junín), 8 puntos; 4) Central Buenos Aires (Zárate), 5,5 puntos. ZONA NORTE "D": 1) Presidente Derqui, 9 puntos; 2) Ciudad de Campana, 8 puntos; 3) Regatas (San Nicolás), 7,5 puntos; 4) Juventud Unida (Cañuelas), 6,5 puntos. ZONA NORTE "E": 1) Independiente (Zárate), 8 puntos; 2) Atenas (La Plata), 8 puntos; 3) Ciudad de Saladillo, 6,5 puntos; 4) Lobos Athletic Club, 6 puntos. Tras esta segunda fase, que se disputará a ida y vuelta, los equipos quedarán ordenados de acuerdo a los resultados obtenidos: los cuatro mejores avanzarán directamente a Cuartos de Final, mientras que los ubicados del 5º al 12º lugar jugarán un repechaje para definir a los otros cuatro conjuntos que se clasificarán a los Cuartos de Final.

CIUDAD DE CAMPANA ARRANCA EN LA SEGUNDA POSICIÓN DE LA ZONA D, GRACIAS AL ARRASTRE LOGRADO EN LA PRIMERA FASE. ZÁRATE SE UNE EN BUSCA DEL ASCENSO El Municipio de Zárate, la Asociación de Básquet de Zárate-Campana (ABZC) y los clubes Independiente, Náutico Zárate, Belgrano, CADU y Central Buenos Aires firmaron un convenio a través del cual se crea el programa "Básquet para Todos", que se financiará por medio del Fondo de Fomento del Deporte de la vecina ciudad. De esta forma, los clubes se comprometen a constituir, con representación de cada uno de los mencionados y de común acuerdo, el "Club de la Ciudad de Zárate" que representará a la ciudad en las competencias deportivas federadas de básquet bajo el nombre de fantasía "Zárate Básquet". Otro de los puntos del convenio afirma que la Municipalidad, en consenso con la Asociación y los clubes firmantes, apoyará económicamente al Club Independiente en su participación en la actual edición del Torneo Provincial de Clubes que organiza la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, Independiente acepta que en caso de ascender al Torneo Federal cederá la plaza al futuro "Club de la Ciudad de Zárate". En contrapartida, el Municipio le entrega al Rojo para esta etapa un subsidio de 250 mil pesos dividido en pagos de 62.500 pesos.

