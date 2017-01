La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/ene/2017 Amistoso:

Villa Dálmine redondeó un ensayo positivo ante un rival de jerarquía como Godoy Cruz







En dos tiempos de 40 minutos, igualó 1-1 con el elenco mendocino en el partido disputado en el estadio de Mitre y Puccini. Pablo Ruiz volvió a marcar para el Violeta, que tuvo pasajes interesantes ante un rival de Primera División. Luego, el encuentro entre suplentes terminó sin goles. La diáfana y apacible mañana del viernes fue el marco ideal para un nuevo amistoso de pretemporada de Villa Dálmine, que luego de enfrentar a The Strongest (Bolivia) y Zulia FC (Venezuela), se midió frente a Godoy Cruz de Mendoza, equipo de la Primera División del fútbol argentino. Y el elenco dirigido por Lucas Bernardi mostró por momentos la intensidad y la técnica propia de una institución afianzada en la elite de nuestro fútbol, lo que le permitió al Violeta exigirse al máximo para este ensayo. Fueron dos partidos de dos tiempos de 40 minutos que finalizaron en sendos empates: 1-1 entre titulares y 0-0 entre los suplentes. De entrada, en el primer encuentro, el Tomba asfixió a los dirigidos por Facundo Argüello, imponiendo condiciones y llevando ese dominio al marcador cuando a los 11 minutos, Ángel González encontró un generoso espacio entre Zamponi y Fórmica para quedar mano a mano con Otarola y establecer el 1-0 con una definición a ras del césped contra un palo. Por entonces, Villa Dálmine sufría de su propia medicina, porque su propuesta en los amistosos anteriores había sido justamente esa: presión alta para recuperar en campo rival. Incluso, los buenos rendimientos mostrados ante The Strongest y Zulia fueron ratificados por el entrenador, que mantuvo a la misma formación, con la línea defensiva de cuatro hombres (Alsina, Coronel, Zamponi y Fórmica), el "doble 5" con Falcón y Palma (Federico Recalde se recupera de un desgarro en el cuádriceps); los tres mediapuntas (Mazzocchi, Favalli y Ruiz) y una referencia clara como centrodelantero (Carboni). Y pasados esos minutos iniciales, ya en desventaja, el Violeta comenzó a emparejar el trámite, a recuperar en la mitad de la cancha y también a crear situaciones de gol, especialmente a través del juvenil Mazzocchi, que primero tuvo un par de ocasiones menores y luego un mano a mano con el arquero Rey en el que definió por arriba. Pero así como el equipo de nuestra ciudad tuvo opciones para empatarlo, Godoy Cruz también contó con las suyas para ampliar el marcador, lo que fue evitado por buenas intervenciones de Fernando Otarola. La balanza finalmente se equilibró en el inicio del segundo tiempo, cuando Carboni ganó un balón a espaldas de los centrales, giró y tocó hacia atrás para Favalli, quien luego encontró solo a Ruiz. Y el "Mudo", que se ha mostrado muy fino en esta pretemporada, controló y definió por abajo ante el achique de Rey. Posteriormente, Favalli y Carboni tuvieron oportunidades, pero, a diferencia de Ruiz, no pudieron con el arquero mendocino para redondear un pasaje de buen juego colectivo del elenco de nuestra ciudad. Tras esas jugadas, Godoy Cruz recuperó el orden y volvió a asumir el dominio de las acciones ante un Villa Dálmine que fue perdiendo intensidad, especialmente cuando el DT Argüello empezó a rotar jugadores. Entonces, el encuentro se hizo más trabado e impreciso y ya no tuvo modificaciones en cuanto al resultado. Para destacar en el Violeta, las intervenciones claves de Otarola, la seguridad de Zamponi en la zaga central, el despliegue del tandem Falcón-Palma y el buen momento de Ruiz (convirtió en los tres amistosos). Luego, en el partido entre los suplentes, los dirigidos por Lucas Bernardi se mostraron superiores, con mayor dominio territorial y más verticalidad en el manejo del balón, aunque eso no le alcanzó para superar en el marcador a una formación de Villa Dálmine a la que le costó recuperar en mitad de cancha y se retrasó más de lo deseado. Por eso, en ese segundo encuentro apenas se dieron situaciones de riesgo y lo mejor del Violeta fue la seguridad de Sebastián Blázquez para mantener el cero en su arco. Ahora, en un fin de semana en el que debía recomenzar el campeonato del Nacional B, el plantel Violeta tendrá dos jornadas de libertad y recién regresará a los entrenamientos el lunes por la tarde, esperando novedades sobre el reinicio de la competencia o sobre nuevos amistosos (tiene la posibilidad de jugar el miércoles con Deportivo Español).

LA DEFINCIÓN DE RUIZ ANTE EL ACHIQUE DEL ARQUERO REY PARA EL 1-1.





FALCÓN DISPUTA EL BALÓN EN UNA ACCIÓN DEL PRIMER TIEMPO.





JONATHAN FIGUEIRA INGRESÓ COMO RECAMBIO. SÍNTESIS PRIMER PARTIDO VILLA DALMINE (1): Fernando Otarola; Juan Alsina (ST 31m Federico Acosta), Ariel Coronel (ST 20m Ángel Alonso), Rubén Zamponi (ST 37m Luciano Recalde), Lautaro Formica; Horacio Falcón (ST 23m Leonardo Cisnero), Fabrizio Palma (ST 23m Gaspar Lezcano); Juan Manuel Mazzocchi (ST 31m Jonathan Figueira), Lucas Favalli, Pablo Ruíz; y Leonardo Carboni (ST 20m Ezequiel Cérica). DT: Facundo Argüello. GODOY CRUZ (1): Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Pablo Alvarado, Sebastián Olivares, Facundo Cobos; Ángel González (ST 20m Facundo Silva), Guillermo Fernández, Walter Serrano, Fabricio Angeleri; Gastón Giménez y Jaime Ayoví (ST Maximiliano Sigales). DT: Lucas Bernardi. GOLES: PT 11m Ángel González (GC) y ST 5m Pablo Ruiz (VD). ARBITRO: Emir Michelón ASISTENTES: José Barranco y Rodrigo Michelón CANCHA: Villa Dálmine. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 40 minutos. SÍNTESIS SEGUNDO PARTIDO VILLA DALMINE (0): Sebastián Blázquez; Federico Acosta, Ángel Alonso (ST 20m Brian Sabio), Luciano Recalde, Jorge Demaio; Brian Visser (ST 26m Franco Otta), Diego Núñez (ST 34m Alex Stábile), Leonardo Cisnero (ST 20m Marcos Salvaggio), Gaspar Lezcano (ST 20m Augusto Colaneri), Jonathan Figueira (ST 26m Juan Cruz Vera Borda); y Ezequiel Cérica (ST 20m Julián Cardellino). DT: Facundo Argüello. GODOY CRUZ (0): Sebastián Moyano (ST Roberto Ramírez); Exequiel Bonacorso, Diego Viera, Leonel Galeano, Marcelo Benítez; Gabriel Carabajal, Fabián Henríquez (ST Gastón Suso), Maximiliano Correa, Nicolás Sánchez (ST Santiago García); Facundo Silva (ST Luciano Pizarro) y Javier Correa. DT: Lucas Bernardi. GOLES: No hubo. ARBITRO: Emir Michelón. ASISTENTES: José Barranco y Rodrigo Michelón. CANCHA: Villa Dálmine. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 40 minutos.

Amistoso:

Villa Dálmine redondeó un ensayo positivo ante un rival de jerarquía como Godoy Cruz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: