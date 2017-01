La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/ene/2017 La UOCRA elevó el tono de su reclamo por la Termoeléctrica II

"Los compañeros están ofendidos", señaló el Secretario General, Oscar Villarreal, respecto a las promesas escuchadas sobre el inicio de obra y la falta de novedades al respecto. Por ello, no descartó que se definan medidas de acción la semana próxima. El tema es recurrente para los trabajadores de la construcción. La preocupación también. Es que el sector no atraviesa un buen momento a nivel local y la UOCRA Campana estima que, actualmente, un 40% de "los compañeros" que son contenidos en el gremio local están sin un empleo. Por eso, tras una reunión de delegados y de los cuerpos orgánicos del sindicato, el Secretario General, Oscar Villarreal, elevó el tono del reclamo por la construcción de la Termoeléctrica Manuel Belgrano II y señaló que, de no contar con indicios concretos del comienzo de obra, la semana próxima podrían definirse medidas de acción. "La preocupación que predomina en UOCRA Campana es la falta de trabajo. Lamentablemente, tenemos un colchón muy amplio de compañeros que vienen desocupados y que están desesperanzados al ver que no arrancan algunas obras que habían generado una ilusión muy grande", señaló Villarreal en referencia a la TMB II. "Estamos preocupados por la realidad que vive el trabajador de la construcción y su familia en Campana. Porque encima hay obras que están flaqueando porque están terminando y otras que vienen muy lento", ahondó. El referente gremial repasó que durante 2016, por la TMB II, participaron de gestiones, entregaron petitorios y realizaron marchas en ese sentido. Y que escucharon promesas para "fines de diciembre" pasado. Sin embargo, no obtuvieron mayores novedades y la comunicación con el gobierno se cortó. "Lamentablemente entiendo que la gente que tiene la responsabilidad de conducir políticamente los destinos de la ciudad no nos llamó como nos había anunciado en las charlas previas que tuvimos. Hasta noviembre estuvimos hablando; en diciembre sólo recibí un mensaje; y desde entonces no nos volvieron a llamar", detalló el Secretario General de UOCRA Campana. "Lo decimos con el mayor de los respetos: hemos tenido mucha paciencia", lanzó Villarreal, al explicar la decisión de hacer "resurgir" esta situación. "Los compañeros están ofendidos con este trato. Y entendemos que ha habido una falta de respeto a la institución y a los trabajadores de la construcción luego de los que nos habían dicho. Y ahora vamos a ir a buscar respuestas", agregó, al tiempo que recordó la promesa realizada por el Intendente Abella el año pasado. "Existe un compromiso del gobierno nacional de llevar a cabo esta obra, pero es necesario primero concretar algunos temas que harán que el inicio recién se dé para fin de año o comienzos de 2017", había asegurado el jefe comunal a mediados de 2016. "Un año y pico es tiempo de sobra para la revisación del contrato", consideró Villarreal sobre la postura del gobierno nacional. "Vemos frío el comienzo de la obra. No queremos pensar que la autoridad que nos garantizó que esta obra se iba a realizar en Campana (nos diga ahora) que esto no será así, porque habría que ser muy irresponsable para anunciar que se iba a hacer acá y que finalmente eso no suceda", disparó el gremialista. Posteriormente, Villa-rreal señaló que si no aparecen respuestas, podrían decidirse medidas de acción "la semana que viene", pero que antes volverán a reunirse los dirigentes, delegados y trabajadores de UOCRA Campana "para consensuar" esas posibles medidas de acción. "La única medida de no llegar a esa situación es que esto se revierta", concluyó Villarreal.

UN 40% DE LOS TRABAJADORES CONTENIDOS EN UOCRA CAMPANA ESTARÍA ACTUALMENTE SIN TRABAJO. PREOCUPACIÓN POR TAREAS "FORÁNEAS" EN AXION A su vez, Villarreal también manifestó su preocupación por "versiones" que señalan que un grupo de empresas que se habrían adjudicado el trabajo más importante que se viene dentro de la refinería Axion realizarían gran parte del trabajo fuera de Campana. "Son empresa foráneas con estructura para hacer los prefabricados en su lugar de origen. Comercialmente no tenemos poder para incidir en los contratos que se firman, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esos trabajos (de prefabricados) se realicen en Campana", señaló, al tiempo que detalló que esas tareas serían el 60% del total del trabajo que comenzaría en marzo-abril, según sus estimaciones. "Ante la situación que estamos viviendo, hay razones para que estemos preocupados. Ojalá sean sólo versiones, porque no estamos dispuestos a mirar que obras que se realizan en nuestra ciudad nos pasan de costado", cerró Villarreal.

