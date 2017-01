La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/ene/2017 El Consejo de Seguridad Municipal investiga supuestos hechos de violencia en el Hospital







Es a raíz de la denuncia de una vecina presente la noche del martes 10, quien asegura haber escuchado tres disparos. Consultada por LAD, otra mujer afirmó que no oyó tiros, pero describió una escena de caos. "Las enfermeras nos pidieron que nos escondiéramos", contó la joven. Los supuestos incidentes que se registraron en el Hospital San José la noche del martes 10 de enero llegaron a la mesa del Consejo de Seguridad Municipal (CSM), entidad que se comprometió a investigar lo ocurrido. El CSM, que no se reunía desde hacía varios meses, fue convocado por el bloque de concejales del Frente Renovador. Sus ediles llevaron a una vecina presente en el nosocomio durante los hechos para que relate la escena vivida, disparos de arma de fuego incluidos. Previamente, La Auténtica Defensa había tenido la oportunidad de dialogar con Carolina Carreras, reconocida cantante local, quien contó lo que luego repetiría en el CSM. Todo comenzó en algún momento entre las nueve y las diez de la noche. Carreras acompañaba a su pequeño hijo que estaba siendo atendido por un cuadro febril dentro del consultorio de la pediatra de turno. De repente, escuchó lo que sostiene fueron tres disparos, junto a gritos que venían de afuera. Enseguida tomó a su hijo y salió corriendo a esconderse al baño, donde otras personas ya habían tomado refugio. Josefina, otra de las personas presentes ese día, no escuchó disparos pero describió las mismas imágenes de gente escondiéndose en los cuartos y situaciones violentas en el hall de la Guardia. "Yo estaba en el pasillo cuando escuché gritos. Las enfermeras nos pidieron que nos escondiéramos", relató la joven, que había ido a ver a su papá, internado de urgencia. Tras salir de la Guardia, donde terminaron "todos amontonados" esperando que alguien les avisara que el peligro había pasado, se topó con un hombre "con las tripas afuera" que fue conducido a Cirugía. La vecina narró dos versiones diferentes de lo que le habría pasado, según pudo reconstruir en charla con otras personas en el lugar. Ninguna de las dos pudo ser confirmada. Josefina coincidió con Carolina acerca de la hora del episodio (cerca de las 22), ubica a la misma pediatra de guardia y apunta una inusual concentración de patrulleros sobre la entrada de calle Jacob. Ambas mujeres contaron como mínimo tres unidades móviles. También indicaron a este medio la llegada de personas bajo arresto al hall de la Guardia. Al menos una de ellas, según el relato de las dos vecinas, se mostraba muy agresiva. Esa noche, de acuerdo a un reporte policial del Comando Patrulla, un hombre y una mujer fueron detenidos en el barrio Lubo por atacar a un carnicero. Ambos estaban en "estado de alteración". Siempre según el parte policial, una tercera persona se vio involucrada, recibiendo un disparo de bala de goma y dándose a la fuga. Posteriormente, arribó al Hospital para hacerse tratar por la herida. Tanto la Policía como el Municipio aseveraron no tener conocimiento sobre el episodio relatado por las vecinas. Asimismo LAD consultó al Sindicato de Trabajadores Municipales, que negó tener denuncias de sus afiliados. De la reunión del CSM desarrollada el lunes fue parte el secretario de Seguridad municipal, Abel Milano. "Creo que (los funcionarios) se fueron con la duda de que algo raro adentro del Hospital pasó", expresó el concejal Marco Colella, afirmando que Milano se comprometió a "investigar". Una de las acciones sería revisar el material de las cámaras de seguridad. Colella criticó a la presidencia del HCD por no convocar al Consejo de manera periódica y lamentó la ausencia del secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, cuya intervención había sido solicitada por su bancada. Meiraldi si asistiría el próximo mes para tratar de echar un poco más de luz sobre lo acontecido esa oscura noche. Porque, como insistió Colella, "algo raro ha sucedido".

El Consejo de seguridad, que no se reunía desde hacía varios meses, fue convocado por concejales del Frente Renovador (foto archivo).



El Consejo de Seguridad Municipal investiga supuestos hechos de violencia en el Hospital

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: