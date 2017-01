La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/ene/2017 El Panóptico:

El Muro

Por Fabiana Daversa







Dicen que la distancia es el olvido. Y que la muralla China se ve desde la Luna. Dicen que el muro de los lamentos es el lugar en dónde Jehová recoge los mensajes de los hombres de buena fe, su whatsapp. Dicen que el muro de Berlín hizo que la ciudad parodiara el mundo, la división geográfica se extendió a todo occidente y cuando cayó... la historia sanó una herida profunda. Dicen que el muro que aislaba a la ciudad de Sidharta fue construido por su padre para que el pequeño no viera el lado oscuro de la existencia. Era tanto el amor que tenía el rey por su hijo que quiso que su vástago viera sólo lo bello, la armonía y la ostentación de sus posesiones. Pero un cochero decidió sacar al príncipe del palacio a dar un paseo. Cuando el joven vio la miseria, la vejez y la enfermedad, nunca más regresó a la casa de su padre. Así despertó Buda, el compasivo. Dicen que The Wall, la canción de Pink Floyd, fue su disco más vendido y que cambió la manera de educar. Dicen que un hombre rubio construirá un muro muy muy largo para que los morochos no se asomen siquiera a su propiedad. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Dicen...

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

El Muro

Por Fabiana Daversa

