Edición del sábado, 28/ene/2017
Piden "responsabilidad" con los residuos y no arrojarlos a la vía pública







El Municipio lleva adelante intensas tareas para terminar con los basurales a cielo abierto. Además de recorrer a diario la ciudad, comenzó a identificar a través de las cámaras del CIMoPU a quienes arrojan los residuos en forma clandestina. Atento a la gran cantidad de residuos que se observan a diario sobre la vía pública sin respetar las normas vigentes, la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible inició un trabajo conjunto con el CIMoPU para identificar mediante las cámaras de seguridad a quienes arrojen residuos de manera clandestina. Esta medida se suma a la intensa labor que viene realizando el personal de dicha dependencia para terminar con los basurales a cielo abierto recorriendo la ciudad y concientizando a los vecinos sobre la importancia de disponer los residuos domiciliarios en forma correcta para evitar que se generen focos de infección o se obstruyan pluviales causando anegamientos. Ante ello, se recuerda al vecino que el Municipio tiene la capacidad de labrar las actas correspondientes para multar en los debidos casos. Las ordenanzas vigentes prohíben arrojar residuos en cualquier lado que no sea en los cestos de basura de su domicilio, debidamente embolsada, y cuando los volúmenes son muy grandes el frentista debe contratar un volquete habilitado. Además, las bolsas deben ser depositadas en canastos a una altura tal que no las alcancen animales, para evitar que los residuos se dispersen y terminen obstaculizando zanjas y desagües. Se recuerda a los vecinos que está prohibido arrojar residuos en canteros centrales de las avenidas. Serán penados con severas multas.

Un vecino arrojando su basura indebidamente en la vereda de Alem y Castelli, visto por la cámara del CIMoPU.



