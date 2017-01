La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/ene/2017 Plantean dudas sobre la política de Derechos Humanos de la gestión municipal









PEDIRÁN POR EL 24 DE MARZO La concejal Calle le adelantó a este medio que su bloque le presentará al intendente Abella una carta pidiendo que decrete asueto el próximo 24 de marzo. "Que la Memoria no se mueva", pidió la edil, subrayando que es importante no mover el feriado "para que todos puedan recordar los trágicos hechos el día que comenzaron". Asimismo, también el PJ-FPV se dirigirá a la presidencia del HCD con el objetivo a que decrete igual medida para los empleados del Deliberativo. La concejal Calle salió a cuestionar que no se den a conocer los lineamientos de la Dirección encargada del tema, luego de que el Municipio difundiera un comunicado dando cuenta de una reunión interdistrital pero con una difusa agenda de trabajo. Son horas de polémica alrededor de la gestión de los gobiernos de Cambiemos en materia de Derechos Humanos. A las críticas al decreto presidencial declarando trasladable el feriado del 24 de marzo, desde Campana se suman los cuestionamientos a la Dirección encargada del tema, cuyos lineamientos y accionar no han sido detallados por el Municipio, ni su titular presentada de manera oficial. Los planteos resurgieron en los últimos días, luego de que el Departamento de Prensa Municipal distribuyera una gacetilla de prensa dando cuenta de una reunión entre referentes gubernamentales de DDHH pertenecientes a distintos distritos. El comunicado señaló que Campana fue sede del primer encuentro en el año de este tipo, recibiendo la visita de delegaciones de Baradero, Morón, Marcos Paz, Tres de Febrero, Las Heras y Pilar. Sirvió para organizar "una agenda común" común de trabajo y fue calificado como "muy fructífero" por la directora de área, Verónica Lamas. Poco más se dio a conocer. "Nosotros venimos denunciando que no existe en el Municipio una política de Derechos Humanos", afirmó la concejal Soledad Calle (PJ-FPV), quién horas antes en Facebook había lamentado la falta de precisiones sobre los objetivos de la Dirección. En diálogo con LAD, la edil aseguró que ni bien asumida la administración de Abella la lógica fue "desmantelar" toda la labor del sector. En ese sentido, Calle aseveró que durante todo el año pasado su espacio le exigió al intendente la designación de un "funcionario adecuado" para dirigir esa oficina. "Y cuando decimos adecuado queremos decir que debieron ser parte de su elección los organismos de Derechos Humanos como es tradición", añadió. La concejal camporista dijo que no obstante "pasó el tiempo y esa área quedó vacante" y sin desplegar acciones destinadas a promover "las políticas de Memoria, Verdad y Justicia". Tampoco -sostuvo- hubo interés en defender los derechos humanos actuales tales como los infringidos por la "violencia institucional" que, aseguró, se ha "profundizado" bajo el Gobierno macrista. La designación de Lamas fue efectuada bien entrado el 2016 y, de acuerdo a las expresiones de la concejal, jamás anunciada de manera oficial al HCD. Tampoco se convocó al periodismo para una presentación formal. "Repudiamos que no se haya anunciado (su incorporación) y que (Lamas) no haya convocado a los organismos de Derechos Humanos para "interiorizarse de cómo está la situación de los juicios (por delitos de lesa humanidad)". "Y hemos leído gacetillas -continuó- donde nos dicen que los funcionarios se reunieron pero no sabemos para qué ni que piensan al respecto de la enorme tarea que les toca desarrollar en una ciudad que ha sido muy afectada por el plan de la dictadura". La referente peronista remarcó aun más la importancia de contar con un norte claro en derechos humanos al señalar la "fuerte" presión que los militares ejercieron en la denominada Área 400, de la que formaba parte este partido, lo que dejó como resultado que muchos vecinos "desconozcan las consecuencias" completas del plan militar y que lugares de actual concurrencia diaria hayan sido centros clandestinos de detención, dando como ejemplo la comisaría y el CCC. "Que se haya nombrado a una funcionaria a las espaldas de los organismos de Derechos Humanos y a la comunidad, y que en sus primeras apariciones no defina cuáles van a ser las características de su gestión, me parece preocupante", sentenció Calle.

LA CONCEJAL CALLE CALIFICÓ DE "PREOCUPANTES" LAS FORMAS EN QUE SE MANEJÓ EL MUNCIPIO EN EL ÁREA DE DERECHOS HUMANOS. DD.HH: DETALLAN LA AGENDA DE TRABAJO Ante la consulta de La Auténtica Defensa, desde el Municipio compartieron la agenda de trabajo que siguió el encuentro interdistrital de DDHH que se realizó en nuestra ciudad y que fue objeto de "dudas" por parte de la concejal Calle. "En la reunión se abordaron los lineamientos de trabajo en los que, en materia de DDHH, se enfocará cada municipio durante 2107. En el caso de Campana son, principalmente, la señalización de sitios de la memoria, violencia de género, asistencia integral a victimas, formación del equipo de trabajo y profundización de otras temáticas", explicaron. "También se acordó una agenda común de temas para presentar en la reunión con autoridades provinciales" tales como "políticas reparatorias, inmigrantes, campaña contra la violencia institucional, instrucción en DDHH para la Policía Local, derechos ambientales", ampliaron.

Delegaciones de Baradero, Morón, Marcos Paz, Tres de Febrero, Las Heras y Pilar participaron en Campana de un encuentro entre diferentes áreas de Derechos Humanos.

