La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/ene/2017 El Jardín que se Come:

El influjo de la luna en la agricultura, horticultura y jardinería

Por Cristina Blotta











Cristina Blotta

Dicen por allí que la repetición es la madre de la sabiduría. Entonces, hilando mas finito, recordamos Los trabajos del campo, tales como labrar, plantar, trasplantar, abonar, entre otros., suelen ser más efectivos si los realizamos en luna descendente. Cuando necesitemos remover la tierra del tipo arenoso ya sea con aradas, fresadora o cultivadores o una simple moto azada, será preferible hacer coincidir la luna descendente con la luna creciente. Por otro lado si la tierra es del tipo arcilloso será preferible hacer coincidir la luna descendente con la luna menguante. Si la labor que deseamos realizar es la de limpieza de hierbas competentes lo haremos mejor a partir de la luna llena, es decir cuando la luna empiece a menguar preferiblemente a partir de la media luna menguante. Así mismo si se desea labrar y evitar la germinación de hierbas silvestres será preferible realizar tal labor en las noches sin luna, ya que la luz desencadena el proceso de germinación. Para evitar que nazcan enredaderas y cardos debemos trabajar la tierra cuando está seca. Para desbrozar espinos, malezas y otras plantas invasoras realizarlo mejor en luna menguante aproximándose a luna nueva. Sembrar y plantar: además de las lunas apropiadas debemos tener en cuenta que es preferible sembrar por la mañana y plantar por la tarde. Para que entendamos bien los conceptos sembrar y plantar diremos que por ejemplo las patatas, rabanitos, zanahorias, trigo, cebada, etc., se siembran mientras que los árboles frutales, los planteles diversos, etc. se plantan. Para escardar en tiempo húmedo la tierra a mano con azada: en luna menguante y por la mañana Para escardar en tiempo seco la tierra a mano con azada: en luna creciente y por la tarde Cuando deseemos abonar las tierra lo haremos preferiblemente en luna creciente y a ser posible en luna descendente y en signo de tierra evitando signos de fuego. Si añadimos algas y fosfatos naturales lo haremos así mismo en luna creciente. Los abonos minerales mejor efectuarlos en luna menguante y por las mañanas. Si añadimos estiércol de vaca lo haremos en luna menguante. Las estacas las cortaremos preferiblemente en luna nueva para que nos duren más clavándolos en tierra quemando previamente la punta. Si deseamos un buen heno es preferible segarlo en luna creciente pero si deseamos que vuelva a crecer fuerte después de segar lo haremos entonces en luna creciente y luna ascendente. Para el maíz y el girasol sembrar preferentemente en luna menguante y a ser posible ascendente y cosechar en luna ascendente. Para las fresas trasplantarlas en luna menguante. Las patatas deben des grillarse en luna menguante. Las lechugas sembrarlas en luna menguante con el fin de que nos, nos espiguen de forma rápida y en otoño las podemos sembrar en luna creciente. Los champiñones salen algunos días después de luna nueva y es en luna creciente cuando hay más cosecha. El césped lo cortaremos mejor en luna menguante si deseamos que no crezca muy rápido y en luna creciente si deseamos lo contrario. Los bulbos de flores es preferible plantarlos cuando la luna está en la constelación de Libra. Cuando realicemos maceraciones o preparados de plantas lo haremos siempre en recipientes de madera o barro pero nunca metálico y en luna creciente EL INFLUJO DE LA LUNA EN LOS INJERTOS Es preferible efectuarlos siempre en luna ascendente en constelación de fuego o de aire. El injerto en corona se realiza a finales de invierno cuando la savia empieza a subir y los asoman los primeros brotes. El injerto de escudete se practica en el mes de agosto cuando sube la savia en luna ascendente habiendo regado unos 15 días antes los porta injertos con el fin de que empujen la savia. Se corta el escudete con la corteza y un poco de madera para que la yema no salte. Los injertos de rosales se realizan de escudete y se pueden practicar todos los meses del año en luna ascendente y se injertan lo más abajo posible al límite entre la parte blanca y la parte verde a fin de evitar la formación de chupones EL INFLUJO DE LA LUNA EN LOS ESQUEJES Es aconsejable cortarlos el último día de la luna ascendente y ponerlos en tierra el primer día de la luna descendente. Los esquejes se cortan preferiblemente en otoño, entre 10 y 15 cm sobre la madera del año en el último día de luna ascendente. Podemos aumentar la actividad hormonal se juntan en manojos de unos 12 brotes cogidos por un elástico y se guardan un día dentro de una bolsa de plástico en la parte inferior de la nevera. Al inicio de la luna descendente se enterrarán inclinados dejando sobresalir un poco menos de la mitad. Luego en la primavera se retiran cuando tienen las primeras hojas y se plantas en la luna descendente. EL INFLUJO DE LA LUNA EN LAS COSECHAS Muchas de las cosechas se conservarían mucho mejor si tenemos en cuenta la luna y otros signos estelares. A modo general podemos decir por ejemplo que se consiguen mejores resultados cosechando en luna ascendente las hortalizas que crecen por encima del suelo y en luna descendente para los que crecen por debajo tierra como las raíces, yucas patatas, ñames, rabanitos, nabos, entre otros., evitando siempre el mal tiempo. Las frutas y verduras que por lo general no se conservan tan bien se estropearán menos si no son cosechadas en los signos y constelaciones de agua. Los frutos cosechados en luna ascendente son más jugosos y ricos en energía y si se recolectan en luna ascendente el proceso de maduración se acelerará más. Las frutas como fresas, frambuesas, albaricoques, ciruelas, cerezas o melocotones es preferible recolectarlos en luna creciente y ascendente Las calabazas y calabacines es preferible recolectarlos en luna creciente, especialmente si las queremos conservar naturales en la despensa para el invierno Las plantas de raíz es preferible recolectarlas en luna menguante a excepción de los ajos, cebollas y escalonias que prefieren la luna creciente. Con respecto al momento cabe destacar que la primera hora del día es la más recomendable en casi todas las cosechas.

El Jardín que se Come:

El influjo de la luna en la agricultura, horticultura y jardinería

Por Cristina Blotta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: