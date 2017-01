La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/ene/2017 El Camino de Santiago Francés:

Etapa 19; Sahagún - el Burgo Ranero (18 Km)







Cruzar Sahagún ofrece cierta dificultad por deficiencias en la señalización con las flechas amarillas, pero basta con saber que tenemos que salir por el "Puente de Canto" sobre el río Cea. Situados ya al otro lado de dicho río, haciendo una parte por carretera y otra por camino alcanzaremos un punto en donde hay flechas que indican seguir en paralelo y a la izquierda de la autovía, esta opción conduce a Bercianos, sin pasar por Calzada de Coto, pero insistimos que desde Calzada también se puede optar por dirigirnos hacia Bercianosa o tomar la Via Trajana Los que decidan ir por la Vía Trajana, encontrarán las señales al final del pueblo de Calzada de Coto las cuales nos conducen por la antigua vía romana (Vía Trajana) hacia Calzadilla de los Hermanillos. Ambas pistas se vuelven a juntar en Mansilla de las Mulas. Tomar la opción de no entrar en Calzada de Coto, supone no cruzar la autovía y tomar la ruta de la izquierda y que también discurre al mismo lado de la autovía, por donde se llega a Bercianos del Real Camino, pueblo de pocos vecinos y que se cruza sin mayores inconvenientes para continuar por un itinerario idéntico al anterior, de casi ocho kilómetros y así mismo un poco aburrido, pero que, sin ninguna posibilidad de confundirse, nos conduce hasta El Burgo Ranero donde hemos situado el final de la etapa. RUTA ALTERNATIVA Después de dejar atrás Sahagun, cuando se llega a la altura de la autopista, el peregrino puede optar por cruzar esta o no cruzarla. Si lo hace alcanza Calzada de Coto, donde existe una tercera alternativa: Pasando junto a la ermita de San Roque y recorriendo su calle Real, al final del pueblo, hay una bifurcación de caminos. Optando por el camino de la izquierda se toma el Camino Francés que se dirige hacia Bercianos del Real Camino y el Burgo Ranero. Optando por el de la derecha se toma el camino hacia Calzadilla de los Hermanillos o Calzada Romana, ambos caminos están perfectamente señalizados. La ruta alternativa, representa hacer el recorrido por la Vía Trajana (Calzada Romana), a la que se accede por Calzada de Coto y pasando por Calzadilla de los Hermanillos, no se abandona hasta la misma Mansilla de la Mulas. Lo que ocurre es que por tratarse de un largo recorrido, hemos considerado partirla en dos, haciendo noche en El Burgo Ranero, aunque ello signifique desviarse dos kilómetros de dicha Vía, que al día siguiente hay que desandar. El paraje es parecido al de la vía principal, pero tiene el aliciente de caminar por la traza Romana.

IGLESIA DEDICADA AL APOSTOL SAN PEDRO (EL bURGO RANERO) EL BURGO RANERO Esta localidad leonesa está vinculada al Camino de Santiago, que la atraviesa por su actual calle Mayor, núcleo originario del municipio. La primera referencia documental es de 1126, cuando aparece como "burgo de Sahagún". En este lugar se establecieron algunos burgueses -comerciantes y artesanos- que prosperaron gracias al Camino de Santiago. Esta prosperidad se puso de manifiesto en la magnífica talla románica de la Virgen que se custodiaba en la iglesia parroquial de San Pedro -ahora en el Museo Catedralicio de León-. Otra muestra de su importancia en época medieval la encontramos en que el Burgo es cuna de hombres ilustres, como Pedro del Burgo, abad de Sahagún durante 20 años en el siglo XV. El municipio fue declarado Conjunto Histórico en 1962, delimitándose la zona afectada por esta declaración en un decreto publicado por la Junta de Castilla y León en 1999.

CRUCERO A LA ENTRADA DEL PUEBLO







El Camino de Santiago Francés:

Etapa 19; Sahagún - el Burgo Ranero (18 Km)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: