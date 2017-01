La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/ene/2017 Básquet:

Como visitante, cayó 80 a 59 por la primera fecha de la segunda fase. Anoche, en el reinicio del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana no pudo frente a Presidente Derqui y cayó por 80 a 59 como visitante por la primera fecha de la segunda fase, en un encuentro correspondiente a la Zona D, cuya primera jornada se completará hoy con el choque entre Regatas de San Nicolás y Juventud Unida de Cañuelas.. Derqui, que había sido el mejor equipo de la primera fase, comandó el marcador a lo largo de todo el juego, aunque recién en los últimos minutos logró despegarse del CCC para asegurar la victoria. Fue un partido que comenzó muy trabado, con Ciudad ejerciendo una presión alta sobre el balón y con magra efectividad por ambos lados (10-7 en el primer cuarto). La ventaja que logró tomar Derqui fue gracias al trabajo del tridente Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Baquero y Juan Ignacio Bello (de gran ingreso desde la banca), quienes se combinaron para un total de 61 puntos, dos más que todos los marcados por el Tricolor a lo largo del encuentro. El mejor momento de los dirigidos por Esteban Sánchez fue promediando el tercer cuarto, cuando bombas consecutivas de Mauro Corvalán y Fran Santini lo acercaron a tres unidades (38-35). Sin embargo, ante la escasa efectivdad de Ciudad (apenas cuatro triples en todo el partido), el local volvió a despegarse en ese mismo período para cerrarlo 49-42 al frente en el tablero. Luego, en el último cuarto, con un parcial de 10-2 en dos minutos, Presidente Derqui empezó a definir el juego a su favor (quedó 66-52 a cuatro minutos del cierre), aprovechando también errores y pérdidas en ataque del Tricolor. En los minutos finales, con la confianza de la ventaja y ante la desesperación del CCC, Derqui pudo estirar las diferencias hasta llevarla a los 21 puntos del tanteador final. Ahora, por la segunda fecha de esta segunda fase, Ciudad de Campana recibirá a Juventud Unida de Cañuelas, que asoma como el rival más débil de esta Zona D. SÍNTESIS DEL PARTIDO PRESIDENTE DERQUI (80): Nicolás Medina (7), Alejandro Irigoyen (0), Maximiliano Gutiérrez (23), Ignacio Baquero (21), Nicolás Suárez (10) (FI) Ignacio Suárez (0), Nicolás Tabarez (2), Juan Ignacio Bello (17) y Nicolás Gallo (0). DT: Marcelo Asturiano. CIUDAD DE CAMPANA (59): Damián Iglesias (1), Francisco Santini (14), Matías Nieto (10), Cristian Rossini (9), Mauro Corvalán (11) (FI) Eliseo Iglesias (3), Ezequiel Corvalán (4), Guido Cadelli (5), Juan Esteras (2) e Ignacio Novoa (0). DT: Esteban Sánchez. PARCIALES: 10-7 / 20-15 (30-22) / 19-20 (49-42) / 31-17 (80-59). GIMNASIO: Presidente Derqui.

