Atlético Las Campanas visita a San Lorenzo en Pilar







Tras su victoria en el debut, por la segunda fecha del certamen se presenta en el estadio "Carlos Barraza" desde las 17 horas. Esta tarde comienza la segunda fecha de la Copa Federación Norte cuya actual edición ha sido denominada "Carlo Caly Tasistro" en homenaje al ex Presidente de la Liga Campanense de Fútbol. Y en ese marco, Atlético Las Campanas estará realizando su segunda presentación, cuando enfrente como visitante a San Lorenzo de Pilar. El encuentro, correspondiente a la Zona D, se jugará desde las 17 horas en el estadio "Carlos Barraza" de Pilar. En la primera fecha, Las Campanas venció 2-1 a Atlético Las Praderas con goles de Gastón Capovilla y Marcelo Sosa. Ahora, los dirigidos por Luis Cejas y Carlos Navazotti irán en busca de un segundo triunfo para tratar de consolidarse en la cima de las posiciones de la Zona D. En cambio, su rival de hoy necesita recuperarse luego de un debut inesperado, en el que cayó por 6 a 0 frente a La Catedral (Escobar). LAS PRADERAS En el otro partido de esta segunda fecha de la Zona D, Atlético Las Praderas recibirá mañana domingo a La Catedral en cancha de Puerto Nuevo, en un partido que comenzará a las 17 horas en el estadio del barrio Don Francisco. PARTIDOS SEGUNDA FECHA Para esta segunda jornada de la Copa Federación 2017 están programados los siguientes encuentros: ZONA A: Mechita (Bragado) vs 9 de Julio (Chacabuco). Libre: Rivadavia (Chacabuco). ZONA B: 12 de Octubre (San Nicolás) vs Juventud (Pergamino); Obras Sanitarias (Arrecifes) vs Argentino Oeste (San Nicolás). ZONA C: River Plate (Chacabuco) vs Dep. Palermo (Arrecifes); Villa Sanguinetti (Arrecifes) vs O´Higgin´s (Chacabuco). ZONA D: San Lorenzo vs Atlético Las Campanas; Atlético Las Praderas vs La Catedral (Escobar). ZONA E: San Martín (Chacabuco) vs Los 14 (San Antonio de Areco); San Carlos (San Antonio de Areco) vs Peña La 12 (Chacabuco). ZONA F: Comunicaciones (Mercedes) vs Estrada (Zárate); Ferroviarios (Zárate) vs Rivadavia (San Antonio de Areco). ZONA G: Central Buenos Aires (Zárate) vs Huracán (San Antonio de Areco). Libre: Sarmiento (Zárate). ZONA H: Atlético Pilar vs Social Obrero (Zárate); Lima (Zárate) vs San Roque (San Pedro).

LAS CAMPANAS VA POR SU SEGUNDO TRIUNFO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).



