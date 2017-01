El pequeño de 4 años ingresó al Hospital San José con un cuadro de asfixia por inmersión el domingo pasado. Fue reanimado y trasladado a San Fernando, a un nosocomio de mayor complejidad. Está en terapia intensiva. Anoche aún no había despertado. Fue el domingo pasado, al mediodía. Su madre, Yamila Vilche, estaba trabajando y su abuela, Erminda, quien lo tenía a su cuidado, lo encontró en la pileta de lona, flotando boca abajo, en el patio de la casa del Barrio Lubo. Y parecía que no había nada para hacer. Vecinos de la cuadra, alertados por el pedido desesperado de la abuela, socorrieron al niño y lo llevaron en su propio automóvil hasta el Hospital Municipal San José. A pesar del tiempo transcurrido, los médicos del nosocomio local lograron reanimado y luego fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal General Agudos de San Fernando donde fue internado en Terapia Intensiva. Anoche, sobre el cierre de nuestra edición, pudimos ratificar que Tahiel se encuentra estable, pero aún no había despertado y sumaba así 6 días sin recuperar el conocimiento. Según pudo saberse, ya se han organizado espontáneas cadenas de oración por Tahiel e incluso los compañeros de trabajo de la madre, quien trabaja en la verdulería "Alma", organizaron una rifa e incluso habilitaron una alcancía en el comercio para ayudarla monetariamente. Su estadía en San Fernando, entre hotel y comida, ronda los $1000 diarios. En diálogo con La Auténtica Defensa, la madre, agradeció a sus compañeros de trabajo y vecinos por las muestra de solidaridad, y pidió que recen por la vida de su hijo. "Sé que Dios nos va a sacar adelante. Lo sé", concluyó.

¡Fuerza Thaiel!

¡Fuerza Thaiel!: Llegó ahogado al Hospital y lo reanimaron; ahora lucha por su vida

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: