Se realizó con éxito una nueva edición del Camping Artístico en la Plaza Eduardo Costa

Chicos y grandes pudieron disfrutar de música, fotografía, teatro, pintura y muchas actividades. El último viernes se vivió una tarde ideal, sin calor ni frío, para pasar un distendido momento en la Plaza Eduardo Costa, donde se realizó la última edición del mes de enero del Camping Artístico. Chicos y grandes aprovecharon el espacio. Algunos con el maquillaje artístico, otros leyendo en la Biblioteca Pública, otros pintando. Mientras tanto, los jóvenes y adultos se sentaron en sus reposeras, con el mate o gaseosas a escuchar a los músicos del día. "Arrancó muy lindo el año, con muchas expectativas, con una vara un poco más alta que el año pasado. Con gran convocatoria, arrastramos la gente del año pasado, se sumaron nuevos artistas tanto al staff estable o participando viernes a viernes", cuenta entusiasmado Cristian Gigena, más conocido como Ratola. El proyecto del Camping Artístico surgió de artistas locales e independientes, de Zárate y Campana, que muestran lo que hacen. Y actualmente cuenta con el apoyo del área "Campana Joven" a través de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Campana; "La idea es generar cultura, que la cultura de Campana-Zárate salga a la calle. Que durante el verano se muestre el arte que luego van a desarrollar durante el año cuando el clima no se presta tanto como ahora", agrega Gigena. Durante la jornada hubo música a cargo de Rodrigo Soler, Pintó Dúo Katamay (Catalina Perez Thomsen y Vero Mai ), Marcos Aparicio y David & Josias. Soler, oriundo de Capital Federal, les agradeció a los chicos que organizan: "Vine varias veces a la ciudad y esto está buenísimo. Sigamos apoyando al camping", señaló, antes de cantar un par de temas en compañía de Juan Manuel Archoni. Además, también se dieron Tallercitos de arte recreativo para niños (a cargo de Sofia Milanesi y Marcia Jardín), mientras que en el sector de exposición de fotos participaron Bianca Guariglio (Mone Ki ), Joha Guerrero, Carolina Tabaracci y Ghön van Lomez. También hubo espacio para una intervención teatral a cargo de Federico Rodriguez, Bianca Guariglio y Leo Vallejo. Y los chicos también pudieron colorear sus caras con el maquillaje artístico que realizó Pam Delia. Pensando en los próximos meses, Gigena explica: "El año pasado hicimos una antesala del Camping en Noviembre-Diciembre. Durante el año cada uno trabaja con su proyecto personalES y acá fusionamos todo. Están todos invitados se van a encontrar con material buenísimo tanto en fotografía, pintura, música, teatro, danza. Se terminó enero y nos quedan todos los viernes de Febrero por delante". No se le cierra la puerta a nadie "Siempre estuvo abierta la posibilidad de Zárate, Cardales, Lima. Creemos que el Camping es algo muy importante para la ciudad. Estos son los verdaderos artistas que tiene la ciudad y viernes tras viernes sorprenden la gente que sabe dónde encontrarnos", remarca Gigena. "Me emociona muchísimo, es lo que siempre soñé: sacar el arte a la calle", agrega, y hace una mención especial para la Municipalidad, agradeciendo el apoyo que les brinda con los equipos y por la flexibilidad para disponer del espacio en la plaza Eduardo Costa. En este enero de 2017, el Intendente Sebastián Abella; el Secretario de Prevención Ciudadana y Seguridad, Abel Milano, y el Director del Área de la Juventud, Iván Gómez, han visitado el Camping Artístico. ACCIÓN LIBERACIÓN ANIMAL (A.L.A.) La organización Acción Liberación Animal (A.L.A) tuvo su stand predispuesto en la plaza Eduardo Costa. El fin, explicaron, es transmitir que "los animales no son propiedad de nadie". "Nuestras condiciones antiespecista, antisexista y antirracistas nos llevan a decir que todos, sin distinción de especie, etnia, sexo, tenemos derecho a vivir y ser respetados, tenemos derecho a no ser considerados inferiores al resto y por lo tanto a no ser esclavizados", agregaron. Son un grupo de personas que buscan respeto hacia todos los animales. "Son seres con derechos e intereses propios que deben vivir su vida sin que sean usados o sometidos por nosotros de cualquier forma. Se busca liberar a los animales de la esclavitud y un mundo más justo, para todos los animales, sin diferenciarlos por su especie", explican. El equipo de Campana está formado por aproximadamente dos decenas de activistas que viven en la ciudad y varios que se transportan desde la ciudad vecina.



