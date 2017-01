P U B L I C







Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez Entre tantos feriados comerciales, se olvidaron de implementar el Día del Hijo. Se perdieron un filón como pocos, dado que es condición si ne qua non haber nacido como tal para estar vivo. Aunque nos hayan abandonado, el material genético del cuál estamos hechos es un legado en partes iguales de nuestros padres. Y aunque en un pasado remoto ellos podían decidir si vivíamos o no (de eso se trataba la patria potestad romana en su raíz), los hijos volvieron a tomar el poder en la era del psicoanálisis, de la mano de Sigmund Freud, Lacan y la pluma de Franz Kafka, con su magnífica obra Carta al Padre y de Marguerite Yourcenar, Doris Lessing y tantos autores que desmantelaron la casita de muñecas en dónde reinaban papá y mamá. A partir de ésa mirada renovada pudimos analizar con mayor criterio historias como las de el Padrino, de Mario Puzo y crímenes como los del clan Puccio, en dónde los progenitores no eran exactamente los Ingalls. Desde la espiritualidad contemporánea y las teorías que surgieron en la Sociedad Teosófica fundada por Madame Blavatsky en 1875, en dónde confluyeron maestros como Allan Kardec, Rudolf Steiner, Annie Bésant y Charles Leadbeater, las almas eligen sus padres para nacer. Eso refuta la máxima de las reyertas familiares entre adultos y adolescentes, en dónde se encuentra la célebre frase yo no pedí haber nacido. Según la teosofía moderna, la antroposofía, los filósofos que estudian religiones comparadas y las terapias desarrolladas a partir de ésas investigaciones, constelaciones familiares, psicogenética, sanación reconectiva y registros akáshicos, dicen lo contrario. Todo depende del papel que uno quiera actuar, víctima o victimario.







El Panóptico:

Hijos

Por Fabiana Daversa

