Creer, hacer. Estar

Hola, soy Romina Buzzini, tengo 40 años, nací y me crié en esta hermosa ciudad de Campana, donde vive gran parte de mi familia y en donde deseo seguir desarrollándome y vivir mi vida. Actualmente soy Subsecretaria de Desarrollo Territorial y Presidente de la Unión Cívica Radical Campana, integrando el frente Cambiemos. Pero más allá de cualquier cargo que hoy me toque ocupar, desde adolescente vengo trabajando por la construcción de una sociedad democrática y participativa, fui dos veces presidente electa del centro de estudiantes de la Escuela Nacional de Comercio (hoy Escuela Media Nro. 2), luego a los 18 años ya me afilie a la UCR, soy una militante, así me gusta definirme, disfruto trabajar por la comunidad y el bien común, con la firme creencia de qué, como dijo Raúl Alfonsín, "es la misión de los dirigentes y de los líderes plantear ideas y proyectos evitando la autoreferencialidad y el personalismo; orientar y abrir caminos, generar consensos, convocar al emprendimiento colectivo, sumar inteligencias y voluntades, asumir con responsabilidad la carga de las decisiones". Desde hoy, voy a estar compartiendo ideas con ustedes cada domingo a través de esta columna, hablando sobre temas que hacen a la actualidad de la ciudad y el trabajo que realizamos con todo el equipo del intendente Sebastián Abella, pero también sobre las ideas y proyectos que sueño para Campana. Soy una convencida de que del debate de ideas y proyectos siempre salen buenas cosas para la sociedad, y que de la critica vacía, del ataque artero y del egoísmo personal, solo sirven para engordar egos personales o buscar ventajas efímeras que en nada benefician a la comunidad. Necesitamos seguir construyendo juntos para poder superar los problemas que hoy muchos vecinos sufren y lograr el desarrollo armónico de la ciudad y su gente. El camino es largo, pero seguro hay muchos vecinos como vos que estas leyendo esta columna en tu casa, y que sienten las mismas ganas de trabajar por la comunidad dejando de lado diferencias, y con la firme vocación de ver a Campana cada día mejor. Estoy a disposición para escuchar ideas y proyectos. Hasta la próxima semana. Romina Buzzini Mail: rominabuzzini@yahoo.com.ar Twitter: @rominabuzzini

Creer, hacer. Estar

