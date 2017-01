Asfixiando una pasión

P U B L I C







Tomás Buzzi

Históricamente la FIFA ha intentado que los Gobiernos de los distintos países no intervengan en el fútbol. Pero lamentablemente hay cientos de ejemplos de cómo han participado en forma directa los políticos del mundo, en el gran botín del "negocio" de la pelota. Hoy la AFA se encuentra enmarañada en lo que es la transición entre lo que fue y lo que será. Jugando con fuego, al límite de la desafiliación internacional, lo que impediría por ejemplo participar a nuestra Selección Nacional, en el Mundial Rusia 2018 Ahora bien: ¿y puertas adentro qué pasa? A mí, y quizás a vos también, nos importa cómo repercute todo este entuerto en nuestro querido Villa Dalmine. Si bien trato de especializarme en escribir sobre temas políticos corrientes, en esta oportunidad no puedo no hacerme eco de como ha afectado o no, la política a nuestra querida institución. Para tal fin pude mantener conversaciones con dirigentes de alto rango del club, como así también con un periodista referente en el ámbito del deporte de nuestra ciudad. Los consultados accedieron con la mejor predisposición a darme un panorama completo de la coyuntura que hoy golpea a nuestro club. El tema es el siguiente: la AFA le adeuda tres meses a Villa Dalmine del contrato (todavía vigente) "Futbol para Todos", algo así como 3,9 millones de pesos que le impiden estar al día con el plantel, que dicho sea de paso sigue poniéndole el hombro a la situación y continua enterándose y preparándose de la mejor manera. Te podes imaginar que el no ingreso de semejante cifra ha golpeado duramente a las finanzas del club. Se estima que el gobierno les debe a los clubes alrededor de 350 millones. Te simplifico la disputa en AFA: por un lado, un grupo minoritario de clubes grandes quieren la "Superliga" (10 equipos) y juntar todo el dinero posible vendiendo sus derechos al mejor postor; y por otro lado, un grupo mayoritario de clubes denominados "chicos" (entre los que está el Viola) muy unidos, buscando un futbol más rentable para todas las categorías. ¿Por qué el gobierno no paga su deuda, para descomprimir la situación de los clubes? Muy simple, a los grandes AFA solo le repercute en un 8% de su presupuesto, en tanto que para un club como el nuestro el dinero de AFA significa el 93% de su ingreso por todo concepto. El gobierno difícilmente pague, ya que busca que los clubes vendan sus derechos a TURNER-FOX, hablando en criollo "Clarín". Para que tengas una somera idea de lo que está en juego, mira la siguiente ecuación: 11 millones de usuarios en condiciones de pagar por ver futbol a $250 promedio (mínimo), son 2.750 millones de pesos mensuales más sponsors, venta del paquete al exterior, programas satélites, streaming, nuevos abonados... Se puede redondear una suma superior a los 3500 millones mensuales. Esperemos que al Viola de esa montaña de dinero le corresponda mucho más del millón que hoy recibe. La solución no es fácil: primero debe cerrarse un acuerdo entre parte de los clubes de Primera y el Ascenso; luego aprobar la rescisión del contrato de "Futbol para todos" con su indemnización, elecciones presidenciales en AFA (estipuladas para el 15/02, pero serán en marzo), aprobar estatutos nuevos de FIFA y CONMEBOL, deliberar lo de la Superliga y su presunta puesta en marcha y una vez logrados estos puntos se puede negociar con nuevos oferentes la venta del futbol, sin asimetrías. Humildemente traté de expresarte qué pasa con nuestra pasión. Espero que el fútbol pueda salir indemne de esta voracidad empresarial, que los hostiga con el apoyo del gobierno nacional y se pueda dar lugar solamente a la pasión. A vos solo te pido que al momento de que empiece a rodar el balón, te encuentres acompañando al equipo desde la tribuna o con tu cuota social. Después puede ser tarde y nuestra pasión ser una S.A (Sociedad Anónima). Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

Asfixiando una pasión

Por Tomás Buzzi

