José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Ya desde el comienzo de la campaña electoral y fiel a los dictados del ecuatoriano Durán Barbas, la alianza Cambiemos nos ha inundado de operaciones mediáticas falaces con el claro propósito de demonizar a sus opositores para desviar la atención sobre sus políticas elitistas y sus nefastas consecuencias en la vida de la mayoría del pueblo argentino y de esta manera conseguir los apoyos necesarios que de otra manera serían muy difíciles de obtener. Para estas operaciones contaron y cuentan, con el apoyo incondicional de los medios concentrados de comunicación, de los servicios de inteligencia, de buena parte del poder judicial y de figuras mediáticas y políticas convertidas en denunciantes seriales. El problema reside en que esta estrategia necesita permanentemente de nuevas operaciones mediáticas y que estas sean cada vez más espectaculares para tapar el constante deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de la gente. Esto es difícil de realizar por mas que se tenga una gran imaginación y una falta total de escrúpulos. Tanto es así que han tenido que reflotar las causas del desdichado ex-fiscal Alberto Nisman, la de su desopilante denuncia contra la ex-presidente y la de su comprobado suicidio. Resulta llamativo que para el gobierno la presunción de inocencia, establecida en nuestra constitución, tenga vigencia para el jefe de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) Gustavo Arribas y no para Milagro Sala, presa desde hace más de un año. No está demás tener en cuenta lo manifestado hace pocos días por la Canciller Federal de Alemania Angela Merkel, quien dijo que "se precisa inteligencia para convencer con hechos en lugar de hacerlo con noticias falsas". Les puede pasar lo que le sucedió al pastorcito de la fábula de Esopo que cuidaba el rebaño de ovejas, que de tanto mentir que venía el lobo, cuando finalmente el lobo vino nadie le creyó. Como no se puede tapar el sol con la mano cada día nos enteramos, de una u otra manera, del constante deterioro de la calidad de vida de los argentinos. Mediante un decreto de necesidad y urgencia se eliminaron los feriados puente para seguir deteriorando el salario que perjudicará inexorablemente a la actividad turística, principal fuente de ingresos de muchas ciudades y que además es uno de los sectores que proporcionalmente crea más puestos de trabajo y en el mismo decreto se establecieron modificaciones a la Ley de la ART de acuerdo a lo solicitado por los grandes empresarios recortando beneficios a los trabajadores. No pueden ocultar los graves inconvenientes en el financiamiento del Estado, pese al geométrico aumento de la deuda externa y la necesidad de financiarse con nuevos préstamos del Banco Nación y que fue la verdadera razón del cambio de Carlos Melconian por Javier González Fraga en la presidencia de ese banco ante la negativa del primero a autorizar un nuevo préstamo que excedía las relaciones técnicas reglamentarias. Y como si esto fuera poco nos enteramos que el FMI (Fondo Monetario Internacional) disminuyó la proyección de crecimiento para nuestro país durante este año 2017. El crecimiento del PBI pasó así del 2,7% en Octubre al 2,2% actual (en 2016 disminuyó un 2,4%) acompañado por una inflación mayor a la pronosticada por el gobierno. PD: Esta columna se solidariza con los 380 trabajadores despedidos en AGR (Artes Gráficas Rioplatense) del grupo Clarín, baleados y gaseados por fuerzas federales de seguridad..

Fábulas

Por José Abel Perdomo

