Los concejales dellepianistas también piden que se declare asueto el 24 de marzo

"No es un día de vacaciones", aseguraron Carlos Gómez y Norberto Bonola. Adelantaron que presentarán un proyecto de ordenanza. La polémica por el Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente Mauricio Macri que modifica los feriados en la República Argentina continúa. Especialmente en lo referido al 24 de marzo, que ahora por ser móvil pasará al lunes 27 de febrero en este 2017. En cambio, los feriados que no se moverían son los siguientes: 1° de enero, lunes y martes de Carnaval; Viernes Santo; 1° de mayo; 25 de mayo; 9 de julio; 8 de diciembre y 25 de diciembre. Los restantes, como el 24 de marzo, pasarán al lunes anterior si caen martes o miércoles o al lunes posterior, si caen jueves o viernes. Por ello, desde diferentes sectores políticos se están pidiendo que se brinde asueto administrativo el próximo 24 de marzo en conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Una iniciativa que también llevará adelante el bloque de la Unión Vecinal Calixto Dellepiane en el Concejo Deliberante de Campana con la presentación de un proyecto de ordenanza al respecto. "No podemos modificar el 24 de marzo, porque toda la sociedad argentina está comprometida con la conmemoración de esa fecha; como una revalidación del reclamo de memoria, verdad y justicia que se repite todos los años" comentó al respecto Axel Cantlon, referente de la UV. "Que cambien el feriado para otra fecha, en mi opinión, es una desvalorización o una mojada de oreja; porque parecería que el actual Gobierno pretende que ese día el pueblo no se movilice, sino que quiere que se lo tome de vacaciones", agregó. "Es vergonzoso que el Presidente no le dé valor a un día tan importante para todos los argentinos que sufrimos la pérdida de nuestros seres queridos", señaló por su parte el concejal Carlos Gómez. "Ese día, los hijos de desaparecidos y los que comparten con nosotros esa lucha, renovamos nuestro compromiso con la búsqueda de los asesinos de nuestros compatriotas para que sean juzgados y castigados; ese día nosotros renovamos nuestra reclamo contra la impunidad de muchos genocidas que todavía andan sueltos; y pedimos memoria a todo el pueblo argentino para que Nunca Más ocurra en la Argentina", aseveró Gómez. Por su parte, Norberto Bonola recordó "que desde la vuelta de la democracia en 1983, el 24 de marzo de cada año resultaba ser un día triste pero esperanzador, porque el pueblo argentino se movilizaba espontáneamente para decir Nunca Más a la represión y a la Dictadura". Y agregó: "En ese tiempo, Raúl Alfonín hizo historia en el mundo logrando impulsar las investigaciones de los homicidios; recolectando las pruebas; y juzgando a los máximos responsables de ese terrible atentado a la libertad". LAS FORMAS Desde la UV Calixto Dellepiane también cuestionaron las formas en las que se resolvió este tema: "La primera cuestión es que haya sido resuelto a través de un DNU y no se haya insistido en tratarlo en el Congreso. Es una muestra clara de no querer negociar esta ley con los demás partidos, imponiendo el Gobierno su voluntad unilateral", marcaron. "Las modificaciones propuestas fueron justificadas por el Gobierno Nacional con el argumento de que dos feriados con fines turísticos en el año perjudicaban el ciclo lectivo y al sector productivo del país; sin brindar detalles de cuál era el perjuicio ocasionado a esos sectores; sin hacer mención o compararla con la merma en la recaudación del sector turístico para esas fechas. La segunda cuestión está referida a tratar el Día de la Memoria, Verdad y Justicia como un día de vacaciones", lamentaron.

LOS REFERENTES DE LA UV CALIXTO DELLEPIANE SE MANIFESTARON AL RESPECTO. ¿MARCHA ATRÁS? Según trascendió ayer, el Presidente Mauricio Macri dictaría el lunes un DNU rectificador con la decisión de establecer la inamovilidad de los feriados del 24 de Marzo, 2 abril y 20 de Junio. La medida habría sido tomada por el Presidente luego de escuchar "las diferentes opiniones que se suscitaron sobre el tema", trascendió anoche. Mediante un decreto firmado la semana pasada, Macri le dio carácter móvil al feriado del 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, así como al 2 de abril, Día del Veterano de Malvinas, y el 20 de junio, Día de la Bandera, lo que unió al peronismo, a amplios sectores del radicalismo y a varios gobernadores e intendentes en un contundente rechazo. El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, fue el primero en firmar un decreto que dispone "asueto" para el día 24 de marzo. Y la medida se replicó en decenas de municipios bonaerenses. Incluso gobernadores como Carlos Verna (La Pampa) y Mario Das Neves (Chubut) habían adherido.

Los concejales dellepianistas también piden que se declare asueto el 24 de marzo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: