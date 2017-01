Freddy Gulin

Un informe del Foro Económico Mundial destaca la protección social y los buenos servicios básicos especialmente en salud. Del 17 al 20 de Enero se llevò a cabo en Davos-Klosters, Suiza; la reuniòn anual del Foro Económico Mundial. De la misma, surgióque Argentina está considerada como una nación de ingresos medios y se ubica en el puesto 11º entre los 79 países en desarrollo más inclusivos, según el nuevo "Informe sobre Crecimiento Integrador y Desarrollo 2017" del Foro Económico Mundial. Mientras que en América Latina ocupa el quinto lugar. El periodo tenido en cuenta abarca cinco años y va desde el año 2008 hasta el 2013. Las buenas calificaciones de nuestro país se basaron principalmente en la transferencia fiscal para atender cuestiones sociales, los buenos servicios básicos y de infraestructura (especialmente en salud) y al ataque a las variables de empleo. Si bien el país ocupa el tercer lugar en el ranking de acceso a la educación, la equidad en este aspecto tira hacia abajo en el promedio. Las principales debilidades locales son la intermediación financiera, basada en el débil acceso al crédito, y el retroceso en la inclusión al sistema. Así mismo en lo que se refiere a la creación de activos se destaca la poca penetración de los créditos hipotecarios, el bajo nivel de acceso a la vivienda propia y las dificultades frente a la protección de la propiedad privada. Además se señalan altos índices de "corrupción pública y privada". El crecimiento por sí solo no puede garantizar un igual acceso a bienes públicos y servicios de alta calidad; se necesitan políticas deliberadas. La historia reciente de América Latina, la región más desigual del mundo, ofrece un buen ejemplo de lo que es posible cuando se implementan este tipo de políticas. La región registró logros importantes en materia de inclusión social durante la primera década de este siglo, a través de una combinación de dinamismo económico y compromiso político sostenido para combatir la pobreza y la desigualdad como problemas interdependientes. Gracias a estos esfuerzos, América Latina es la única región del mundo que logró reducir la pobreza y la desigualdad, a la vez que continúa registrando un crecimiento económico. Más de 80 millones de personas han pasado a integrar la clase media, la cual por primera vez ha superado a los pobres como el segmento más importante de la población de la región. Ahora que América Latina ha entrado en un período de crecimiento económico más lento, estos logros se están poniendo a prueba. Los gobiernos tienen menos espacio fiscal y el sector privado no tiene tanta capacidad para generar empleos. Los esfuerzos por reducir la pobreza y la desigualdad corren el riesgo de interrumpirse o inclusive de echar a perder las ganancias que tanto costó conseguir. Los responsables de las políticas de la región tendrán que esforzarse mucho para mantener el progreso en el desarrollo humano a largo plazo. Para tener en cuenta y con más objetividad sobre el informe que hemos desarrollado debemos decir que el IDI (Índice de Desarrollo Integrador) se centra en tres pilares: 1- Crecimiento y Desarrollo que incluye el aumento de PBI (Producto Bruto Interno), participación en el mercado de trabajo y productividad. 2- Inclusión global, que integra medios por familia, pobreza, y dos mediadores de desigualdad. 3- Igualdad intergeneracional y sostenibilidad que toma en cuenta el ahorro neto ajustado, ratio de dependencia demográfica, deuda pública e intensidad de carbono. El Informe sobre Crecimiento Integrador y Desarrollo 2017 (Inclusive Growth and Development Report 2017) concluye que "la mayoría de los países están perdiendo oportunidades importantes para aumentar el crecimiento económico y reducir la desigualdad al mismo tiempo porque el modelo de crecimiento y las herramientas para medirlo que han guiado a los dirigentes durante décadas necesitan un importante reajuste" FUENTES: Télam S.E. Agencia Nacional de Noticias- Informe DAVOS F.E.M. - Opiniones Consulares

Foro Económico Mundial 2017:

La Argentina es la 5º Economìa más inclusiva de América Latina

Ideas y opiniones de Freddy Gulin

