NOTICIA RELACIONADA: Se realizó con éxito una nueva edición del Camping Artístico en la Plaza Eduardo Costa La organización Acción Liberación Animal (A.L.A) tuvo su stand predispuesto en el Camping Artistico que tuvo lugar en la plaza Eduardo Costa. El fin, explicaron, es transmitir que "los animales no son propiedad de nadie". "Nuestras condiciones antiespecista, antisexista y antirracistas nos llevan a decir que todos, sin distinción de especie, etnia, sexo, tenemos derecho a vivir y ser respetados, tenemos derecho a no ser considerados inferiores al resto y por lo tanto a no ser esclavizados", agregaron. Son un grupo de personas que buscan respeto hacia todos los animales. "Son seres con derechos e intereses propios que deben vivir su vida sin que sean usados o sometidos por nosotros de cualquier forma. Se busca liberar a los animales de la esclavitud y un mundo más justo, para todos los animales, sin diferenciarlos por su especie", explican. El equipo de Campana está formado por aproximadamente dos decenas de activistas que viven en la ciudad y varios que se transportan desde la ciudad vecina.



Acción Liberación Animal (A.L.A.) presente en el Camping Artístico

