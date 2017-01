Fernando Valdivia

En esta columna semanal buscaremos transitar por todos los complejos y apasionantes aspectos que hacen al mundo de los alimentos y la alimentación. Nuestro eje será el marco teórico de lo que hemos dado en llamar Alimentación Inteligente, un modo de abordaje integral de este campo que se ubica en las antípodas de las miradas obsoletas que solo proponen recomendaciones nutricionales. Lejos de la industria de las dietas, la Alimentación Inteligente busca comprender y responder cuestiones desde una perspectiva holística y des-medicalizada. El escenario no es simple. Pese a que desde hace varias décadas los consumidores estamos ávidos de información y buscamos saber qué es lo que en verdad estamos comiendo, han surgido voces con escasa autoridad pero con gran poder de comunicación que han traído confusión, así como un activismo militante que genera tendencias alimentarias que son, por lo menos, cuestionables. Voy a hablar de alimentos directamente. Pero también voy a hablar de ellos a través de otros temas que también influyen en el modo en que nos alimentamos. Esta mirada multidisciplinaria es quizás el aspecto más innovador y a su vez controversial de la Alimentación Inteligente. Elegí este desafío porque estoy convencido que debemos liberarnos de todos aquellos discursos, prácticas y prejuicios que han demostrado ser completamente inútiles para mejorar nuestra alimentación. Entre otras cosas, buscaremos responder diversas inquietudes del tipo: ¿Cuáles son los peligros reales y potenciales de los alimentos que comemos?, ¿Cómo hacer para obtener información importante y descartar la que no lo es?, ¿Cuáles son las principales tendencias y movimientos alimentarios en la actualidad?, ¿Cómo se producen los alimentos que consumimos?, ¿Podemos alimentarnos saludablemente y de modo placentero, al mismo tiempo?, entre otras. Pero comencemos por el principio: Primera aproximación la Alimentación Inteligente La Alimentación Inteligente es una vía para lograr salir de la actual posición temerosa y enfermiza que demoniza a los alimentos y cuestiona la relación de placer con ellos. No es un método sino una metodología y, como tal, permite que cada persona o grupo familiar desarrolle su "propio" método con la finalidad de construir hábitos de organización de su alimentación para que ésta sea saludable, placentera y permita, además, un ahorro del 40% del presupuesto alimentario. Este es el camino que espero recorramos juntos. Dr. Fernando Valdivia / Email: thefoodplannerarg@gmail.com / Twitter: @thefoodplanner / Facebook.com/foodplanner ¿Qué es la Alimentación? La alimentación es el acto (o más bien la compleja secuencia de acontecimientos) que desarrollamos con la finalidad de obtener los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para cumplir sus funciones vitales (que incluyen las de mantenimiento y las que surgen de las distintas actividades que realizamos voluntariamente). Pero es también uno de los hechos sociales más importantes de nuestras vidas: Miles de guerras fueron libradas a lo largo de los tiempos con la finalidad de hacerse de botines alimentarios o para destruir los cultivos del enemigo, y millones de relaciones interpersonales se forjaron alrededor del fuego o de una mesa. La disponibilidad de alimentos y la capacidad de hacerse de ellos fue siempre una habilidad bien paga. Desde los albores de nuestra historia como especie, las aptitudes físicas e intelectuales para el aprovisionamiento de alimentos cotizó bien alto y rindió buenos dividendos. Tener habilidades y destrezas para cazar y pescar representó una oportunidad inigualable a la hora de conseguir pareja, con la consecuente impronta en la descendencia. La selección biológica privilegió a los más avezados en las artes del aprovisionamiento alimentario, de modo que el genoma humano se fue moldeando en gran medida como resultado del premio a estas capacidades. Aunque en la actualidad las cosas parecen haber cambiado bastante, no es tan así. Dedicamos un promedio de 1.500 horas por año a alimentarnos. Si a eso le sumamos el tiempo que destinamos a la planificación y abastecimiento, probablemente superemos las 2.000 horas anuales. Un total de unas 160.000 horas para una vida estimada de 80 años. Un tiempo nada despreciable. Eso, claro, sin computar las horas de trabajo diarias cuya remuneración está directamente asociada a las posibilidades de alimentarnos.

Alimentación Inteligente

Por Dr. Fernando Valdivia

