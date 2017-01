El convidado de piedra

Jorge Bader

Es rigurosamente cierto, que no se planifica de un día para otro. Quizás no lo es tanto, decir que la ciudad ha caminado sin planificación. En mi entender cuando se vierten estas expresiones hacen alusión, mas a cuestiones de mantenimiento urbano que a procesos de pensamiento sobre la ciudad. La ciudad de Campana llevo adelante un trabajo de análisis y evaluación colectivo a partir de lo que se llamo el Plan de Desarrollo Estratégico, cuya edición final, es del año 1999. El proceso fue distinguido con el Primer Premio en el concurso "Experiencias innovativas en gestión local" otorgado por el Instituto Provincial de administración pública. Podemos debatir largo sobre la aplicación efectiva de los postulados propios de ese plan. Quizás pocas obras pudieron materializarse, y quizás también algunas de las acciones se fueron distorsionando en el tiempo. Probablemente la crítica más profunda, desde el 99 hasta la actualidad, es que mucho se ha declamado y poco efectivamente se ha actuado realmente en función de ese plan. De hecho al día de hoy se siguen planteando obras, como activos propios de los decisores de turno que son parte de aquel debate creativo colectivo, como por ejemplo el famoso camino del pie del Barranco, circunvalación de transito pesado, largamente prometido por todos los gobiernos y aun en el tintero. La actualización del Código de Planeamiento fue parte de los postulados de ese plan, recién materializado muchos años después. Quizás no fue la mejor adecuación de esa ordenanza, y a la luz de los hechos sabemos positivamente que en algunos puntos es un cepo al desarrollo y en otros carece de presencia en ámbitos nuevos no legislados. Sin considerar que en la zona gris de los dos años de convalidación lenta e irregular en La Plata, se procedió a aprobar un conjunto de obras que en algunos casos destruyeron el espíritu de barrio de algunos sectores de nuestra ciudad. El desarrollo urbano debe someterse a un proceso de planificación continua. Así como las condicionantes externas cambian nuestra vida, también una ciudad necesita de una adecuación permanente. Lo más brillante del Código de Planeamiento es la creación del Concejo Urbano Ambiental como herramienta de participación publica y debate permanente de ese cambio de condiciones socio económicas y ambientales urbanas, seguramente perfectible en su composición, pero valorable en su esencia. Lo más brillante reitero, pero también lo mas ignorado por el poder de turno. Casualmente ese ámbito fue creado para continuar aquel proceso del plan de desarrollo estratégico, pero también casualmente nunca logro ponerse en marcha efectivamente salvo un par de reuniones que no llegaron a darle forma organizativa. Al parecer uno de los temores más grandes que se adquieren en el ejercicio del poder, cualquiera sea su color político, es el de confrontar ideas y debatir rumbos, liderar en base a la conjunción de opiniones y entender que hay también otras ideas con valor. El Concejo Urbano privilegiaba el principio básico del trabajo en equipo y el crecimiento colectivo, donde el resultado es mucho más que la visión unilateral de las partes. En las campañas políticas, todos los candidatos hicieron mención al Plan de Desarrollo Estratégico, es decir que en aquel momento de seducción del electorado, al parecer sí se reconocía, el valor del planeamiento como herramienta de gestión. Una vez en funciones, el Planeamiento pasa nuevamente a ser el convidado de piedra, mencionado por obligación, pero ignorado en su esencia. Incorporé a esta nota una imagen del plano de la ciudad de Campana donde se planteaban alguna directrices en aquel plan de desarrollo, entre las cuales están expresadas las circulaciones extraurbanas que vinculan una trama urbana en crecimiento, donde se establece una real zona de preservación en el Arroyo de la Cruz, donde se ignora ex profeso el sector industrial emplazado sobre la zona de inundación del arroyo y donde no se legisla aun en la zona extra urbana cercana a la Unidad Penitenciaria , que hoy está siendo ocupada por desarrollos de logística. En cuatro renglones acabo de plantear varios temas, algunos muy vigentes aun, para un profundo debate público en lo que refiere al desarrollo de la ciudad. Si de esta simple observación se pueden plantear inquietudes en cuatro renglones, cuantas más pueden plantear quienes nos dirigen, teniendo acceso a toda la información y pudiendo constituir equipos para liderar este debate. Ya pasó más de un año y no se ha puesto en la mesa este análisis, o sea que fiel a aquel postulado inicial, reitero, no se planifica de un día para otro pero algún día se empieza. Pensar en hacer pavimentos o mantener la red vial a partir de la aplicación de una tasa cuestionada es muy valorable, pero no es tener un plan, es apenas tener un proyecto o una expectativa de obras, que en realidad la comunidad desconoce, porque aun es tan incierto en el resultado recaudatorio, la escala de obras a abordar, o el destino especifico de esas obras. Hablar de obras no es definir una planificación urbana física ni territorial. Es escasamente eso, hablar de obras. Las obras públicas no necesariamente se encuadran en un plan y en la visión de sucedido en los últimos 30 años, han respondido a la actitud voluntarista del gobierno de turno, muchas veces en respuesta a intereses electoralistas, más que a un plan integral consensuado con la comunidad. Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015



